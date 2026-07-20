Fiesta de cumpleaños termina en tragedia: adolescente muere apuñalado en San Vicente Pancholo

El hecho ocurrió en la zona conocida como calle 8 de Diciembre, donde la víctima fue identificada como Daniel Villalba Martínez, de 17 años, quien recibió una herida de arma blanca a la altura del cuello. Vecinos alertaron a los agentes policiales, quienes acudieron al lugar y auxiliaron al joven.

El adolescente fue trasladado de urgencia hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de la lesión.

De acuerdo con el relato del tío de la víctima, Wilson Villalba, ambos se encontraban participando de una fiesta de cumpleaños cuando, en un momento dado, observó a su sobrino con abundante sangrado en el cuello. Manifestó además que desconoce quién o quiénes serían los responsables del ataque.

La agente fiscal Gloria Florentín intervino en el procedimiento y se constituyó en el centro asistencial acompañada por la médica forense del Ministerio Público, Jessenia Sorense, quien diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca. Concluidas las diligencias de rigor, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

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La Policía Nacional informó que maneja datos sobre la identidad del presunto autor del homicidio, aunque por razones investigativas mantiene la información en reserva. Los intervinientes realizan intensas tareas de búsqueda con el objetivo de localizar al sospechoso y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

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El crimen generó consternación entre familiares y pobladores de San Vicente Pancholo, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho e identificar plenamente al responsable.