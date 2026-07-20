Fuertes vientos causaron cortes de energía en casi todo Paraguay

Fuertes ráfagas de viento azotaron a la mayor parte del territorio paraguayo entre el viernes y el domingo pasados, lo que generó problemas en el suministro de energía eléctrica en varias zonas del territorio nacional.

En una conferencia de prensa este lunes, representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) hablaron de los motivos específicos por los que hubo cortes de energía y afirmaron que el servicio ya ha sido restaurado en casi todo el país.

Los vientos durante el fin de semana llegaron a velocidades de hasta 90 kilómetros por hora en varias zonas del país y, en algunos lugares puntuales, causaron “daños estructurales importantes” en el sistema de distribución de energía, explicó el director de Gestión Regional de la ANDE, Jorge Barrios.

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Los daños fueron causados principalmente por la caída de árboles a consecuencia de los vientos, que resultó en daños a cables y columnas del tendido eléctrico.

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También hubo cables sueltos por el impacto de cartelería que fue lanzada por los vientos en Asunción y su área metropolitana.

Servicio repuesto casi en su totalidad

Barrios afirmó que todos los reclamos por corte de energía fueron atendidos en los días en que se produjeron y que para las últimas horas del domingo el servicio ya había sido repuesto casi en un cien por ciento.

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El representante de la ANDE explicó que se realizan frecuentemente trabajos de poda de árboles para evitar que sus ramas estén muy cerca de los cables del tendido eléctrico, pero indicó que es difícil prevenir que árboles de gran tamaño causen daños estructurales al sistema de suministro cuando estos caen por los vientos.