Nacionales
20 de julio de 2026 a la - 12:14

Funcionarios del Hogar de Ancianos de Ayolas levantan protesta tras compromiso de la EBY

Grupo de seis personas en protesta, sosteniendo banderas rojas, blancas y azules, con agentes de seguridad al fondo.
Momento en que los funcionarios del Hogar de Ancianos Divina Misericordia de Ayolas cerraron la ruta frente al portón de acceso a la EBY.Gentileza

AYOLAS, Misiones. Continúa el reclamo de los funcionarios del Hogar de Ancianos Divina Misericordia por el pago de 15 meses de haberes atrasados y la firma de un convenio con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Tras recibir la promesa de que el acuerdo se concretará esta semana, levantaron la manifestación frente al acceso de la binacional.

Por Jesús Riveros

Los funcionarios del Hogar de Ancianos Divina Misericordia de Ayolas habían anunciado la realización de una manifestación frente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), reclamando la firma del convenio entre la binacional y la Municipalidad de Ayolas, además del pago de 15 meses de haberes atrasados.

En ese sentido, Nancy Cañiza explicó que decidieron levantar la medida de fuerza tras reunirse con el representante de la EBY, Juan Palacios, quien informó que el convenio se encuentra en proceso administrativo.

Lea más: Ayolas: reclaman pago de 15 meses de salarios atrasados y la firma de un convenio con la EBY

Además, les mencionó que esta semana el documento ingresaría al comité correspondiente para su tratamiento y aprobación final.

“Nosotros levantamos esta medida de fuerza frente a la EBY con la promesa de que esta semana nos entregarían el número del expediente que ingresa el documento al comité para su aprobación, pero le dimos un plazo hasta el día viernes para que nos entreguen el número de expediente y, si no cumple, el próximo lunes volvemos con la manifestación”, señaló Cañiza.

Diez personas de pie en sala de reuniones, con atuendos casuales y deportivas, en un ambiente con banderas de Paraguay y Argentina.
Tras el cierre los manifestantes se reunieron con representantes de la EBY, para levantar la medida de fuerza.

El total de meses atrasados de haberes es de 15, pero el convenio consiste en que la binacional absorba el pago de salarios de los 14 funcionarios correspondiente a este año, es decir, desde enero a diciembre de 2026.

Pero seguiría vigente la deuda de unos 8 meses de salario correspondiente al año 2025.