Funcionarios del Hogar de Ancianos de Ayolas levantan protesta tras compromiso de la EBY

Los funcionarios del Hogar de Ancianos Divina Misericordia de Ayolas habían anunciado la realización de una manifestación frente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), reclamando la firma del convenio entre la binacional y la Municipalidad de Ayolas, además del pago de 15 meses de haberes atrasados.

En ese sentido, Nancy Cañiza explicó que decidieron levantar la medida de fuerza tras reunirse con el representante de la EBY, Juan Palacios, quien informó que el convenio se encuentra en proceso administrativo.

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Además, les mencionó que esta semana el documento ingresaría al comité correspondiente para su tratamiento y aprobación final.

“Nosotros levantamos esta medida de fuerza frente a la EBY con la promesa de que esta semana nos entregarían el número del expediente que ingresa el documento al comité para su aprobación, pero le dimos un plazo hasta el día viernes para que nos entreguen el número de expediente y, si no cumple, el próximo lunes volvemos con la manifestación”, señaló Cañiza.

El total de meses atrasados de haberes es de 15, pero el convenio consiste en que la binacional absorba el pago de salarios de los 14 funcionarios correspondiente a este año, es decir, desde enero a diciembre de 2026.

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Pero seguiría vigente la deuda de unos 8 meses de salario correspondiente al año 2025.