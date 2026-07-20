Peregrinos llegaron hasta Monte Alto para honrar al Divino Niño Jesús con fe y devoción

La jornada estuvo marcada por la emoción y la religiosidad popular, con momentos de oración, encuentro familiar y muestras de agradecimiento.

Desde tempranas horas, los visitantes fueron llegando hasta la capilla para compartir la celebración y participar de esta festividad que se mantiene viva gracias al compromiso de la comunidad.

La santa misa fue presidida por el padre Felipe Martínez, quien durante su homilía destacó la gran muestra de fe de los peregrinos y la importancia de mantener viva la devoción al Divino Niño Jesús como un espacio de esperanza, unión y fortalecimiento espiritual.

El sacerdote resaltó la participación de las familias que año tras año se acercan hasta Monte Alto, demostrando que esta celebración religiosa continúa siendo una de las manifestaciones de fe más significativas de la zona.

Mirca Esquivel, una de las organizadoras de la celebración, resaltó la gran participación de los peregrinos que llegaron hasta Monte Alto para honrar al Divino Niño Jesús.

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Esquivel manifestó su alegría por la importante concurrencia registrada durante la jornada y señaló que, como cada año, muchas familias acudieron hasta la capilla para participar de la misa, agradecer por las bendiciones recibidas y mantener viva esta tradición de fe.

“Llegó mucha gente, estamos muy contentos por la presencia de los peregrinos que se acercaron hasta acá para acompañar esta celebración”, expresó la organizadora, señalando además el trabajo conjunto de la comunidad para recibir a los visitantes.

Indicó que la preparación de la fiesta demanda esfuerzo y compromiso de varias personas, pero que la recompensa es ver a tantas familias reunidas en torno al Divino Niño Jesús. También agradeció a quienes colaboraron para ofrecer el karu guasu y agasajar a los niños durante la jornada.

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Tradicional karu guasu

Luego de la celebración eucarística, a las 13:00, los organizadores ofrecieron un tradicional karu guasu para recibir a todos los visitantes.

La jornada continuó con un ambiente de fraternidad, donde los presentes pudieron compartir un almuerzo comunitario y disfrutar de un momento de encuentro.

Como parte de la celebración, también se realizó la entrega de golosinas a los niños, quienes fueron protagonistas de esta fiesta marcada por la alegría y la tradición.

Cada año, una gran cantidad de feligreses llega hasta Monte Alto, en Atyrá, para honrar al Divino Niño Jesús, agradecer las bendiciones recibidas y renovar sus pedidos de protección para sus familias.

La celebración se consolida así como una expresión de fe que une a generaciones y mantiene viva una tradición profundamente arraigada en la comunidad.

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