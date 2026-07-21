Ayolas será sede del primer torneo de ajedrez que busca potenciar el talento de niños y jóvenes

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través del área de Turismo y Cultura, en conjunto con el Club de Ajedrez de Ayolas, presentó oficialmente el primer Torneo de Ajedrez de Ayolas, una iniciativa que busca promover el desarrollo intelectual y la formación de niños y jóvenes mediante esta disciplina.

La competencia se llevará a cabo el próximo 1 de agosto en el salón auditorio del Centro de Recepción de Visitas de la EBY, donde se reunirán participantes de distintas categorías.

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Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y serán totalmente gratuitas mediante un formulario digital.

El torneo estará dirigido a ajedrecistas de las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, y contará con el acompañamiento de la Federación Paraguaya de Ajedrez. La organización anunció que cada participante recibirá una remera, además de premios para los mejores posicionados de cada categoría.

La jornada contará con la presencia de un juez oficial encargado de arbitrar las partidas, garantizando el cumplimiento de las reglas de la competencia.

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Los organizadores resaltaron que el objetivo principal es fomentar la práctica del ajedrez como una herramienta educativa, debido a los beneficios que aporta en la concentración, el razonamiento lógico y la toma de decisiones en niños y jóvenes. Además, señalaron que la actividad busca generar nuevos talentos que puedan representar a Ayolas en futuras competencias departamentales, regionales y nacionales.