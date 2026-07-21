Lluvias dispersas registradas en Misiones ayudaron a aplacar incendios

Desde la madrugada y durante la mañana de este martes se registran lluvias dispersas en distintos puntos del departamento de Misiones.

Las precipitaciones están contribuyendo favorablemente a aplacar y sofocar los focos de incendios que se habían registrado en zonas de Ayolas y San Ignacio, brindando un alivio ante la situación generada por los incendios forestales.

El capitán José Mutti, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Ayolas, Misiones, informó que unas 300 hectáreas de una zona de esteral de la Isla Yacyretá se incendiaron, específicamente en inmediaciones de las obras de Aña Cuá, pero no representó peligro para terceras personas ni tampoco para animales silvestres.

“Hubo incendio entre el sábado y el domingo en el distrito de Ayolas, en la Isla Yacyretá, cerca de las obras de Aña Cuá. Fue dentro de la reserva de Yacyretá donde se quemó una zona de esteral de unas 300 hectáreas, la cual se pudo controlar por completo”, indicó.

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De igual manera, en la zona de San Ignacio, Misiones, se registró un incendio, también en un área de esteral, que no representó peligro para viviendas de familias ni tampoco se reportó que haya afectado a animales silvestres, señaló el capitán Guillermo Ramírez, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad.

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“Este fin de semana se registró un incendio en una zona de esteral, el cual no puso en peligro a las viviendas de familias, ya que todo fue en zonas de esteral. Pudimos controlar los focos en las zonas donde acudimos para que no pasara a mayores. Tuvimos 14 focos de incendio, pero todos fueron controlados en su debido tiempo”, señaló.