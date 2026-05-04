Inundación del arroyo Ñeembucú preocupa a pequeños productores

El aumento del nivel del arroyo Ñeembucú, registrado en los últimos días a causa de las intensas lluvias en la zona, comenzó a generar preocupación entre los pequeños productores del departamento.Aunque el agua aún no alcanzó su punto máximo, el avance sobre áreas productivas ya provoca pérdidas y mantiene en alerta a numerosas familias rurales.

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El presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Ñeembucú, Javier Rolón, manifestó que la situación se torna cada vez más complicada y pidió una respuesta urgente de las autoridades. “Necesitamos más maquinarias de manera urgente. Estamos perdiendo económicamente y nadie nos repone eso”, expresó.

Rolón señaló que, de acuerdo con los pronósticos, el panorama no resulta alentador. Indicó que los pequeños productores ya se encuentran con sus parcelas bajo agua, mientras que en los grandes esteros el volumen hídrico continúa aumentando. En ese sentido, insistió en la necesidad de contar con más máquinas anfibias para la limpieza de cauces y cruces hídricos.

Agregó que existe un estudio técnico que identifica con precisión los puntos donde se debe intervenir para permitir el escurrimiento del agua. “Las máquinas deben ir a los lugares que corresponden antes de que sea tarde, porque los pequeños productores ya tenemos muchas pérdidas”, remarcó.

Por su parte, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), explicó que las maquinarias disponibles de la Gobernación se encuentran trabajando, aunque reconoció que no dan abasto debido a la gran extensión territorial y la cantidad de pedidos recibidos.

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Indicó que Ñeembucú es el único departamento del país que cuenta con una máquina anfibia y una máquina de brazo largo. Actualmente, los trabajos de limpieza de canales se concentran en la zona de Villalbín, aunque también existen solicitudes para intervenir en los arroyos Yacaré, Montuoso y otros puntos críticos.

Asimismo, confirmó que se realizaron tareas de limpieza en el cauce del arroyo Las Hermanas, aunque los trabajos no pudieron concluir. “Hicimos un trabajo extenso, pero tuvimos que retirar la máquina y trasladarla a Villalbín”, señaló.

Caminos rurales

En cuanto al estado de los caminos rurales, recordó que el departamento cuenta con más de 3.000 kilómetros de caminos de tierra, lo que dificulta su mantenimiento, especialmente en épocas de lluvia.

Añadió que recientemente se realizaron trabajos de mantenimiento en sectores críticos de Tacuara’i y Punta Diamante.

Mientras persisten las amenazas de precipitaciones y el nivel del agua continúa en ascenso, la preocupación crece entre los productores, que temen que las pérdidas se profundicen si no se refuerzan de manera inmediata las tareas de limpieza y drenaje en la zona.