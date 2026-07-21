Proponen sustituir víveres por asistencia económica directa para víctimas del Ycuá Bolaños

El incendio del supermercado Ycuá Bolaños ocurrió el domingo 1 de agosto de 2004 en el barrio Trinidad de Asunción y dejó cerca de 400 fallecidos y más de 500 heridos debido al cierre de las salidas de emergencia. En el lugar funciona hoy el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A.

En el 2011, tras la salida del entonces intendente, hoy ministro del Interior, Enrique Riera, a quien las víctimas acusan de ser el responsable de la aprobación de los planos de la chimenea que generó el incendio, se aprobó el Programa de Atención Integral a las Víctimas del Incendio del Supermercado Ycuá Bolaños, Botánico, con el que se busca brindar una asistencia a las víctimas. La ordenanza es la N° 34/11.

Hoy se dio a conocer que el presidente de la Junta Municipal de Asunción, concejal Arturo Almirón, presentó el proyecto de minuta N° 6.897/26, a tratarse en la sesión ordinaria del 22 de julio, por el cual solicita formalmente la modificación del Artículo 4°, Inciso “d”, de esta ordenanza.

Según el argumento del edil, la propuesta legislativa busca optimizar los mecanismos de apoyo institucional que la Municipalidad brinda a las familias afectadas por la tragedia. Con la iniciativa busca sustituir la entrega periódica de kits de víveres por una asistencia económica directa de G. 700.000 a cada beneficiario.

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Ycuá Bolaños: buscan modificar minuta de asistencia a víctimas

Con este cambio pretende brindar mayor libertad y flexibilidad a las familias afectadas, permitiéndoles destinar los recursos según las necesidades prioritarias y específicas de cada hogar, indicaron desde la oficina del concejal.

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Las condenas principales por el incendio del supermercado Ycuá Bolaños concluyeron con penas de cárcel de hasta doce años para sus propietarios por homicidio doloso. Todos los condenados ya cumplieron sus penas. Además, se dictaron sentencias de indemnización civil que continúan ejecutándose.

Juan Pío Paiva, propietario, fue condenado a doce años de prisión por homicidio doloso y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Falleció en enero de 2025.

Víctor Daniel Paiva, hijo de Juan, fue condenado a diez años de prisión. Daniel Areco, guardia de seguridad, fue condenado a cinco años de prisión tras comprobarse la orden de cierre de puertas.

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También fueron condenados Humberto Casaccia, accionista, a dos años y medio de cárcel por exposición laboral, al igual que los tres inspectores de la Municipalidad de Asunción, Jorge Gamarra, Rodrigo Castillo y Jesús María Giménez, quienes fueron sentenciados a un año y seis meses de prisión en 2008 por su responsabilidad en la habilitación irregular del local.