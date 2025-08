Ycuá Bolaños: “No habrá justicia si olvidamos que intendentes gozan de impunidad”, apuntan

A 21 años del incendio del ex supermercado Ycuá Bolaños, en el que fallecieron 400 personas, seis personas siguen desaparecidas y decenas fueron heridas, en la mayor tragedia de la historia del país en tiempos de paz, ocurrida el 1 de agosto del 2004, la Coordinadora de Víctimas, Familiares y Personas Amigas de Afectados, sigue exigiendo justicia.

“Sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay paz”, indicaron los familiares en su manifiesto, en el evento por la memoria, realizado esta mañana en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1-A-Ycuá Bolaños, construido en el ex local comercial, ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.

Rindieron un especial homenaje a seis personas, una niña, un niño y cuatro adultos, que siguen desaparecidas por la “incapacidad e inoperancia” del Estado. Cientos de sobrevivientes y familiares no han sido resarcidos, como derecho humano que les corresponde, agregaron.

“No habrá justicia si olvidamos que Intendentes y autoridades, gozan de impunidad, ante un sistema judicial que privilegia los intereses económicos y políticos, actuando como una red de protección a los poderosos; incluso con premiaciones de ascenso en cargos públicos; siendo significativamente ejemplar el caso Ycuá Bolaños”, afirmaron.

Las autoridades del Ycuá Bolaños

Según la Coordinadora de Víctimas, son dos los ex intendentes de Asunción vinculados al caso Ycuá Bolaños.

El primero es Martín Burt (PLRA), intendente de la capital de 1996 al 2001. En su época el ex supermercado había sido habilitado de manera provisoria.

Luego, durante la administración del ex intendente Enrique Riera, debieron aplicarse los controles al local, que no tenía un solo extractor eólico, ni contaba con ventilación alguna, pese a que le techo estaba fabricado con material absolutamente inflamable, según los familiares de las víctimas.

Ninguno de los jefes municipales fue procesado o imputado en este caso. Es más, Enrique Riera, no solo no cumplió pena alguna con la Justicia. Fue premiado por el cartismo con altos cargos en el Poder Ejecutivo, en dos ocasiones.

Ex intendente del Ycuá Bolaños, ministro dos veces

Enrique Riera fue nombrado como ministro de Educación por el ex presidente de la República, Horacio Cartes, en mayo del 2016, en reemplazo de Marta Lafuente (+). Abandonó el cargo para promover su candidatura al Senado.

Como titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y candidato al Parlamento Nacional, había inducido a los profesores a que voten por él. “Docentes, deposito en ustedes la fuerza; además, ya soy también candidato y tienen que votar por su jefe”, había manifestado en un acto político realizado en Guairá, el 15 de octubre del 2017.

Actualmente, bajo la presidencia de Santiago Peña, Riera es ministro del Interior desde agosto del 2023. A 21 años de la tragedia del Ycuá, Riera es “coincidentemente” el encargado de la seguridad del país.

“Ya no hay Navidad ni Año Nuevo desde el 1A”

Arminda Quintana perdió una hija en el incendio, Emilce Elizabeth, quien tenía 12 años de edad. “Ya no hay fiestas, no hay Navidad ni Año Nuevo desde el 1A. Yo recuerdo a mi hija y veo que iba a ser como ustedes”, afirmó la madre a mujeres periodistas que cubrían el acto en el Memorial.

Iluminada Morínigo de González y Lorenzo González, perdieron a su única hija en el fuego. Iris Lorena tenía 13 años y fue junto a Don Lorenzo, su papá, al super ese domingo. Mientras que el progenitor quedó esperando en el auto, dentro del estacionamiento, la hija fue quien subió a hacer las compras, pero no regresó.

“No hay un solo día que no pasemos sin recordarla, parece que fue ayer, nuestra única hija se fue, pero no la olvidamos”, contó Iluminada, mientras la pareja observaba la fotografía de su hija, en el mural del memorial.

Piden al MEC que tragedia figure en plan educativo

Que el MEC, incorpore en el Plan Nacional, en el eje de Memoria, el hecho sucedido y conocido como la mayor tragedia en tiempos de paz, “El incendio del supermercado Ycuá Bolaños” con información de calidad, para la sensibilización y la prevención, fue otro de los pedidos de las víctimas y familiares en el acto por el 1A.

Por otro lado, que los gobiernos municipales cumplan con la ley de prevención contra incendios y que la Municipalidad de Asunción de cumplimiento a la Ordenanza 468/14 “Reglamento General de Prevención contra incendios para la seguridad Humana.

“No habrá justicia si olvidamos que Felicita, Melania, María Fernanda, y muchas otras niñas y mujeres; así como a Elias, y a los niños recién nacidos muertos por falta de terapia intensiva, son víctimas de la violencia estatal, con prácticas y discursos de doble moral, negligencia e inoperancia”, exclamaron.