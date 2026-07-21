Encarnación: ¿cómo prepararse para el fenómeno meteorológico de “El Niño”?

El director de Gestión y Prevención de Riesgos de la Municipalidad de Encarnación, ingeniero Victoriano Vázquez, advirtió sobre el inminente ingreso del fenómeno climatológico “El Niño” para el mes de agosto de este año.

Indicó que las condiciones estarían dadas para que se generen precipitaciones y tormentas de gran intensidad en el departamento, en especial en Encarnación.

El sistema de alerta El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) fue emitido el pasado 9 de julio, en el que se confirma que “El Niño” continúa y se intensificará hasta finales de año, con un 97 % de probabilidades de que persista hasta principios de la primavera de 2027.

El informe fue elaborado por el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA).

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Acciones necesarias

Vázquez resaltó que “es necesario un trabajo de todos los sectores para mitigar las posibles afectaciones”, sostuvo.

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Falta la intervención de entes estatales como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para asegurar la transitabilidad de rutas y caminos vecinales de la ciudad, refirió. También solicitan el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para el mantenimiento del sistema de alcantarillado y desagüe pluvial de la ciudad.

“Antes advertíamos sobre la posibilidad; hoy el fenómeno ya está, así que toca ocuparnos”, manifestó el ingeniero.

Entre los posibles estragos indicó que pueden darse tormentas con mucha cantidad de lluvia, como también importantes ventarrones. En consecuencia, no se descartan raudales, inundaciones y desbordes de arroyos.

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¿Qué es El Niño?

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico central y ecuatorial.

Esto altera la circulación atmosférica global, provocando condiciones climáticas extremas de sequías severas en algunas regiones y lluvias torrenciales en otras, dependiendo de la zona del planeta.

En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste a lo largo del ecuador, empujando el agua cálida hacia el sudeste asiático y permitiendo que aguas profundas y frías asciendan en las costas de Sudamérica.

Durante El Niño, estos vientos se debilitan o invierten, lo que hace que la masa de agua cálida se acumule y se desplace hacia las costas sudamericanas, bloqueando el afloramiento de agua fría.

El Niño ocurre de manera cíclica cada 2 a 7 años y suele durar entre 9 y 12 meses. Su contraparte, o fase fría, es conocida como La Niña, la cual se caracteriza por un enfriamiento de estas mismas aguas oceánicas.

Los registros de la NOAA indican que la temperatura de la superficie del océano Pacífico alcanza un aumento de más de 1,2 °C. En los próximos meses se proyecta que la temperatura podría elevarse a más de 2 °C, lo que hará más intenso el fenómeno.

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Niño intenso

El informe de ENSO sugiere que existe un 81 % de probabilidad de que se presente un El Niño muy fuerte durante el período de octubre a diciembre, que estaría posicionándose entre los eventos más grandes del registro histórico, que data de 1950.

No obstante, aun los eventos más fuertes no producen los impactos típicos en todas las regiones, pero pueden inclinar significativamente las probabilidades a favor de los resultados esperados.

Las condiciones continúan fortaleciéndose y se espera que sigan intensificándose hasta finales de año, con un 97 % de probabilidad de que persistan hasta comienzos de 2027.

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¿Encarnación está preparada?

La ciudad de Encarnación es relativamente vulnerable a este tipo de eventos, debido al deficiente sistema de alcantarillado y desagües pluviales. También gran parte del territorio tiene caminos terraplenados que son afectados con cada lluvia.

A esto se suman los arroyos urbanos que tienden a desbordarse. Esto afecta a comunidades enteras como los barrios Fátima, Sagrada Familia y Chaipé, entre otros.

También la ruta PY06 suele ser rebasada por las aguas de los arroyos Porâ e Ytororô. En ese sentido, el ingeniero manifestó su preocupación por la ubicación del acceso al Hospital General de Itapúa.

No se descarta la posibilidad de que quede incomunicado en caso de lluvias excesivas que sobrecarguen los cauces hídricos de la zona, siendo la ruta PY06 el único camino de acceso.

En el propio microcentro y algunos barrios cercanos, manifestó que existen arroyos canalizados que pueden representar un peligro potencial para las construcciones que se hicieron por encima, en caso de que haya obstrucciones o un desborde.

Puntualizó que la comuna toma acciones, pero que, evidentemente, en caso de que el fenómeno alcance gran intensidad, estas serán sobrepasadas por la necesidad.

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¿Qué hacer?

Vázquez resaltó que la responsabilidad en estas circunstancias es de todos; en lo que puedan ayudar las comunidades, será de vital relevancia. Explicó que el control de los canales y desagües pluviales puede ser de gran importancia.

También instó a mantenerse informados por los canales oficiales, que estarán emitiendo constantes comunicados. Habrá un sistema de desvíos en lugares identificados como vulnerables en la ciudad, por lo que pidió el respeto de estas medidas preventivas.

Además, refirió que las autoridades educativas deberían evaluar, ante pronósticos de tormentas, un protocolo para la protección de los niños, niñas y adolescentes, para evitar que se expongan a las inclemencias del tiempo.

Subrayó que debemos controlar el estado de las construcciones, techos, canaletas, entre otros, para realizar las reparaciones necesarias a tiempo, antes de que puedan generar afectaciones. En zonas de posible inundación habrá un protocolo de evacuación y se habilitarán albergues transitorios para la población, adelantó.