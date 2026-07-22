Hospital Policial da a conocer el último informe médico del suboficial baleado en Canindeyú

Cerca de las 4:00 de este miércoles, el suboficial mayor Víctor Gavilán llegó al Hospital Policial el suboficial sobreviviente al ataque registrado anoche en el puesto policial de Naranjito, Ybyrarobaná.

El uniformado recibió tres disparos durante el ataque, pero los proyectiles lo hirieron de refilón, por lo que no revisten gravedad.

La doctora Luz Céspedes, directora del Hospital de Policía Rigoberto Caballero, brindó el último reporte sobre la salud de Gavilán, e indicó que él está en buen estado general y sin mayores lesiones que lamenta.

“Él llegó lúcido, despierto, con heridas por arma o proyectil de arma de fuego en brazo izquierdo, en hemitoras izquierdo y en muslo izquierdo, casi zona inguinal. Fueron las lesiones con las que llegó y en buen estado general. Por supuesto con la conmoción del momento, emocionalmente llegó shoqueado. Inestable emocionalmente, pero clínicamente bastante bien”, apunto la profesional.

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En lo que respecta a la actualidad, la médica señaló que el oficial está en control, ya recibió la asistencia psicológica por parte del personal de psicología y pediatría del hospital y también recibió asistencia de la dirección de atención a víctimas de la policía.

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“Ahora hay que brindarle contensión desde el punto de vista emocional y el control físico para que no presente ningún otro inconveniente o cualquier complicación que pueda presentarse en el transcurso de estos días, pero él está fuera de peligro”, remarcó.

A continuacion manifestó que por lo menos las primeras 24 o 48 horas va a estar internado, hasta ver que está en condiciones para ir a su casa.