Pacientes denuncian graves carencias en el Centro de Salud de la compañía Cabañas

Martínez manifestó que la ausencia de un nutricionista perjudica a personas que necesitan un seguimiento permanente para controlar enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad y otros problemas de salud relacionados con la alimentación. Explicó que muchos pacientes deben trasladarse hasta otros servicios de salud para acceder a una consulta especializada, lo que implica gastos adicionales y, en numerosos casos, obliga a abandonar los controles.

La denunciante también cuestionó la falta de tiras reactivas para los glucómetros, un insumo básico para controlar los niveles de azúcar en sangre. Señaló que esta carencia impide realizar controles oportunos a los pacientes que acuden al Centro de Salud, dificultando un diagnóstico rápido y el seguimiento adecuado de las personas con diabetes.

“Es preocupante que un servicio de salud funcione sin elementos tan básicos. La comunidad merece una atención digna y no estar dependiendo de que los pacientes compren los insumos o tengan que viajar para recibir una atención completa”, expresó.

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Deficiencias no son nuevas

Martínez sostuvo que estas deficiencias no son nuevas y lamentó que, pese a los reiterados reclamos de la comunidad, las necesidades del Centro de Salud sigan sin ser atendidas. Agregó que la falta de recursos humanos e insumos reflejan el abandono que padecen los servicios públicos de salud en las comunidades del interior.

Finalmente, hizo un llamado al Ministerio de Salud Pública y a la Tercera Región Sanitaria para que adopten medidas urgentes, provean las tiras reactivas necesarias e incorporen un profesional nutricionista, con el fin de garantizar una atención integral y de calidad a los pobladores de la compañía Cabañas, en Caacupé.

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