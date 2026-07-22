Polladas y deudas para pagar la salud: la cruda realidad de Paraguay que expone la BBC

El reportaje de periodista de la BBC, Ayelén Oliva, publicado este miércoles, parte de la historia de Daniela Benítez, una artesana de 62 años que tuvo que recorrer las calles de Asunción para conseguir insumos médicos cuando su hija María del Pilar fue internada de urgencia en un hospital público.

Según relata la periodista de BBC News Mundo, la familia gastó más de US$ 800 en equipamiento e insumos médicos y, ante la imposibilidad de afrontar el costo, debió organizar una colecta. Incluso recurrieron a préstamos y a la solidaridad de allegados para reunir el dinero.

“Algunos de ellos donaron sus cadenillas de oro para que podamos juntar el dinero y recuperar lo que habíamos pedido prestado para comprar la cánula y el equipo completo”, contó Benítez a Oliva.

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Su hija permaneció un año internada y finalmente falleció. Para la mujer, la experiencia dejó en evidencia las dificultades que enfrentan los pacientes y sus familias cuando necesitan atención médica en Paraguay.

“La salud en Paraguay está cada vez peor”, afirmó, según recoge la periodista en su reportaje para la BBC.

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La crisis sanitaria paraguaya vuelve a captar la atención internacional

La historia de Benítez es presentada por Ayelén Oliva como una de las múltiples situaciones que reflejan las dificultades del sistema sanitario paraguayo. La BBC también recordó el caso del arquero de la selección paraguaya Orlando Gill, cuya esposa contó durante el Mundial de 2026 que la familia tuvo que vender pertenencias del futbolista para afrontar los gastos derivados de la atención de su hijo recién nacido, tras un parto prematuro.

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“Vendió todo. Vendió su camiseta de la selección de la Sub-20, no pudo guardarla de recuerdo. Vendió sus prendas, sus championes (botines). Literal: vendió todo”, contó Melissa Ávalos en su momento a varios medios.

El reportaje de la BBC plantea con estas historias el problema que deben enfrentar las familias de escasos recursos. Ante la falta de cobertura o las limitaciones de los servicios públicos, una enfermedad, un accidente o una internación prolongada pueden convertirse en una fuente de endeudamiento.

Uno de los sistemas “más injustos” de Latinoamérica

En conversación con la periodista de BBC, Patricia Lima, integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), sostuvo que Paraguay tiene “uno de los sistemas de salud más injustos de toda Latinoamérica” y advirtió sobre el riesgo de que una persona termine en la pobreza como consecuencia de una enfermedad.

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“En Paraguay, existe mucha gente que se endeuda para poder pagar un tratamiento médico. Por eso, es altísimo el riesgo de que la persona se convierta en pobre por un tratamiento crónico, un tratamiento agudo o por un accidente”, afirmó Lima, según recoge el reportaje de Oliva.

Siete de cada 10 paraguayos no tienen seguro médico

Por otra parte, se destaca la alta cantidad de personas que dependen del sistema público. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 70% de la población paraguaya no cuenta con seguro médico.

La situación es todavía más crítica en las zonas rurales, donde el porcentaje de personas sin seguro supera el 82%.

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Oliva plantea que el sistema sanitario paraguayo está compuesto por diferentes sectores. Por un lado, el Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad de garantizar el acceso universal y gratuito a la atención sanitaria. Por otro, el Instituto de Previsión Social (IPS) atiende a los trabajadores asegurados y sus familias. A esto se suman los seguros privados y otros sistemas destinados a determinados sectores.

Un sistema sanitario “fragmentado”

Para la doctora Rossana González, del Sindicato de Médicos del Paraguay, entrevistada para el reportaje de la BBC, esta estructura está “totalmente fragmentada”.

“Muchas veces se habla del sistema de salud, pero no existe un sistema como tal porque no están comunicados, no trabajan coordinadamente y en muchas ocasiones duplican el presupuesto”, afirmó González.

La periodista también resaltó que en las zonas rurales, el acceso a servicios especializados resulta todavía más complejo, especialmente para las comunidades campesinas e indígenas.

La propia Daniela Benítez, originaria de la región occidental y perteneciente a la comunidad indígena Nivaclé, aseguró a Oliva que tuvo que trasladarse hasta Asunción para que su hija pudiera recibir atención.

“Si hubiera estado en el Chaco, mi hija no llegaba viva al hospital”, afirmó.

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Un problema que el Gobierno reconoce como “materia pendiente”

La publicación internacional mencionó además las declaraciones del presidente Santiago Peña durante su informe anual de gestión de este año. En dicha ocasión, reconoció una vez más que la salud pública continúa siendo uno de los principales desafíos de su administración.

“En salud, quiero hablarles con la misma franqueza con la que siempre hablo: es nuestra gran materia pendiente. Soy el primero en decirlo (...) Mientras haya un paraguayo que no sea atendido en su salud me sentiré insatisfecho”, manifestó.

En su reportaje, Oliva informa además que el Gobierno anunció una inversión superior a US$ 500 millones mediante el plan “Paraguay Sano”, con el objetivo de renovar hospitales, incorporar ambulancias, mejorar el equipamiento médico y avanzar en la digitalización de la información sanitaria.

Sin embargo, se mencionan también los cuestionamientos de organizaciones médicas y especialistas, quienes consideran que las inversiones anunciadas no serían suficientes para resolver problemas como la falta de medicamentos e insumos, la sobrecarga laboral y las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud.

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Deudas con proveedores y falta de medicamentos

Desde el Ministerio de Salud, Gustavo Ortiz, director de Desarrollo de Servicios, sostuvo ante la BBC que las dificultades denunciadas corresponden a situaciones “puntuales” y no a un problema estructural del sistema.

El funcionario reconoció, no obstante, que existen casos en los que los pacientes reciben recetas para medicamentos que deberían retirar de las farmacias hospitalarias y estos no están disponibles.

El reportaje de BBC menciona además que el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, informó en abril que Paraguay acumula una deuda de US$ 1.000 millones con proveedores, entre ellos empresas farmacéuticas que suministran medicamentos.

Esa situación deriva en la crisis de desabastecimiento que termina ocasionando que las familias deban realizar actividades solidarias para cubrir tratamientos o adquirir productos que deberían estar disponibles en los centros asistenciales.

Polladas, rifas, sorteos y colectas se convierten así en mecanismos de emergencia para enfrentar los costos de una enfermedad.

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Paraguay invierte menos que otros países de la región

Otro de los aspectos abordados en este reportaje que hoy pone a Paraguay en el foco del mundo es la baja inversión pública en salud en comparación con otros países de América Latina.

Recordaron en ese sentido que Paraguay destina alrededor del 4,1% de su PIB al gasto público en salud, por debajo del 6% recomendado como mínimo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para avanzar hacia una cobertura universal.

La cifra también queda por debajo de la inversión registrada en países vecinos. De acuerdo con los datos de la OPS, Uruguay destina el 6,3% de su PIB al gasto público nacional en salud, mientras que Argentina llega al 5,8%.

En contrapartida, Paraguay cerró 2025 con un crecimiento económico del 6,6% del PIB, uno de los mejores desempeños de la región, según los datos consignados en el reportaje de la BBC.

La periodista planteó que el debate sobre la salud en Paraguay no se debe enfocar solamente en cuánto dinero se destina al sistema sanitario, sino también en cómo se administran esos recursos y cuáles son los resultados que reciben los pacientes.

Desde el Ministerio de Salud reconocen que existe un “descalce” de Paraguay respecto de la región en materia de inversión, aunque atribuyen parte de las dificultades a los mecanismos de administración del presupuesto.

La investigación publicada por la BBC vuelve así a colocar en el debate internacional una realidad que, para miles de paraguayos, no es nueva: la dificultad para acceder a una atención médica oportuna y de calidad y el costo económico que puede significar enfermarse en un país donde una gran mayoría de la población no cuenta con un seguro de salud.