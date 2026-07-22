Pacientes renales rechazan atención de casos con KPC en unidad de hemodiálisis de Coronel Oviedo

Los pacientes aseguran que el servicio no reúne las condiciones para atender este tipo de casos y advierten que la medida pone en riesgo la vida de los demás usuarios, por lo que exigen que los pacientes sean derivados a otro centro especializado.

La paciente dializada Inocencia Chaparro manifestó que los usuarios del servicio fueron informados sobre la intención de incorporar a pacientes con KPC al área de hemodiálisis del Materno Infantil, situación que generó alarma entre los enfermos renales.

Explicó que el mayor temor radica en que varios de los pacientes reciben el tratamiento mediante catéteres, lo que, según indicó, incrementaría el riesgo de contraer infecciones. Afirmó que, de producirse un contagio, las consecuencias podrían ser fatales para quienes dependen de la diálisis para sobrevivir.

La mujer señaló que actualmente unas 25 personas reciben tratamiento de hemodiálisis en la unidad, distribuidas en turnos de lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado.

Según relató, los pacientes ya mantuvieron una reunión con las autoridades sanitarias para expresar su preocupación, pero aseguró que no lograron ningún acuerdo y que el plan para recibir a los pacientes con KPC seguiría adelante.

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Ante esta situación, los usuarios advirtieron que, si la medida no es revertida, iniciarán una protesta. Entre las acciones previstas figuran suspender sus sesiones de diálisis como medida de presión, bloquear el acceso al servicio e incluso cerrar la calle frente al hospital. Además, afirmaron que contarían con el apoyo de integrantes de la Federación Nacional Campesina (FNC) durante la manifestación.

Los pacientes insistieron en que no se oponen a la atención de las personas portadoras de KPC, sino que reclaman que sean asistidas en una unidad que cuente con la infraestructura, el aislamiento y las condiciones de bioseguridad necesarias para evitar riesgos a los demás usuarios del servicio.

Ya después del mediodía de este miércoles, se dio a conocer que los pacientes con KPC serían trasladados a la capital del país para ser asistidos a una unidad más compleja.

Sobre el tema, ABC intentó conversar con el director de la 5ta Región Sanitaria, Dr. Critian Vera, pero el mismo no atendió su teléfono celular. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.