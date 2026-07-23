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23 de julio de 2026 a la - 09:27

Aprueban reemplazar kits de víveres por ayuda económica directa a víctimas del Ycuá Bolaños

Grupo de personas sosteniendo pancartas en un edificio público, expresiones serias en un ambiente de protesta pacífica.
Víctimas y familiares de víctimas estuvieron presentes en la Junta Municipal de Asunción acompañando la propuesta de sustituir la ayuda con víveres por una transferencia de dinero directa cada mes.ABC TV

La Junta Municipal de Asunción aprobó la modificación de una ordenanza planteada para eliminar la entrega física de kits de alimentos para las víctimas y familiares del incendio del Ycuá Bolaños y reemplazarla por un aporte económico mensual de G. 700.000. La propuesta fue girada a comisiones para agilizar los trámites y que en una semana más la normativa quede oficializada con el cambio introducido.

Por ABC Color

Se trata de la Ordenanza Nº 34/11, impulsada por el concejal Arturo Almirón, actual presidente de la Junta Municipal de Asunción. Con esta medida se elimina la entrega física de kits de alimentos para las víctimas y familiares del incendio del Ycuá Bolaños y se establece en su lugar un aporte económico mensual de G. 700.000.

Durante la presentación y defensa de su propuesta ante la Junta Municipal de Asunción, Almirón argumentó que el objetivo central es que la ayuda a las familias, comprometida en el Programa de Atención Integral a las Víctimas del Incendio del Supermercado Ycuá Bolaños, llegue en tiempo y forma.

“Considero necesario modificar la forma de asistencia, ya que, como bien manifiestan las familias, estos kits no responden a las necesidades reales, teniendo en cuenta el tiempo que deben esperar a que llegue. Los beneficiarios aducen que reciben estos alimentos en pésimas condiciones. Si de esta manera tratamos a estas familias con falta de empatía social, a qué asistencia integral y digna nos referimos. Esto es vergonzoso y totalmente fuera de lugar”, expresó el concejal.

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Arturo Almirón en traje oscuro y corbata habla ante micrófonos, rodeado de periodistas y un público atento en la Junta Municipal.
Concejal Arturo Almirón (ANR) - Presidente de la Junta Municipal de Asunción.

La decisión unánime de la Junta Municipal de aprobar la modificación de la ordenanza fue girada a las correspondientes comisiones que, se espera, entreguen el dictamen favorable en los próximos días y en una semana más la normativa quede oficialmente cambiada.

Respuesta digna 22 años después

Víctimas y familiares de víctimas de la tragedia del Ycuá Bolaños acompañaron el debate de la normativa y celebraron la decisión de los concejales, ya que, según expresó uno de los presentes, la supuesta ayuda con víveres fue una decepción a lo largo de los años y no cubrió las necesidades ni de la mitad de los beneficiarios.

“Realmente lo que ha pasado hoy en la Junta es algo que merecemos las víctimas porque fuimos engañados en estos 22 años (…) Es muy importante porque los víveres a nosotros nos ha dado mucha tristeza y mucha pena y realmente lo que estamos pasando en este país tras 22 años es una injusticia (…) La entrega de víveres constituyó un acto de corrupción que hizo el municipio con los proveedores y las víctimas”, manifestó don Rubén Rojas.

Hombre canoso con micrófono y camisa oscura, rodeado de un grupo atento en un auditorio con carteles de justicia.
Rubén Rojas, tío de Ofelia Noemí Giménez Rojas, una joven de 19 años que murió durante el incendio del supermercado Ycuá Bolaños, donde trabajaba como cajera.

A más de dos décadas del trágico siniestro, las necesidades de los sobrevivientes y sus familiares cambiaron. Muchos de los beneficiarios son hoy adultos mayores o personas con enfermedades crónicas que requieren medicamentos específicos o dietas especiales que un paquete estándar de alimentos no logra cubrir.

Con la aprobación se dispone la modificación formal del artículo 4º, inciso d) de la citada normativa. Esto compromete a la Municipalidad de Asunción a:

  • Prever las partidas presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal
  • Actualizar el censo de beneficiarios de manera transparente
  • Garantizar un mecanismo de pago directo, eficaz y sin intermediarios para las familias damnificadas

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