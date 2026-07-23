Aprueban reemplazar kits de víveres por ayuda económica directa a víctimas del Ycuá Bolaños

Se trata de la Ordenanza Nº 34/11, impulsada por el concejal Arturo Almirón, actual presidente de la Junta Municipal de Asunción. Con esta medida se elimina la entrega física de kits de alimentos para las víctimas y familiares del incendio del Ycuá Bolaños y se establece en su lugar un aporte económico mensual de G. 700.000.

Durante la presentación y defensa de su propuesta ante la Junta Municipal de Asunción, Almirón argumentó que el objetivo central es que la ayuda a las familias, comprometida en el Programa de Atención Integral a las Víctimas del Incendio del Supermercado Ycuá Bolaños, llegue en tiempo y forma.

“Considero necesario modificar la forma de asistencia, ya que, como bien manifiestan las familias, estos kits no responden a las necesidades reales, teniendo en cuenta el tiempo que deben esperar a que llegue. Los beneficiarios aducen que reciben estos alimentos en pésimas condiciones. Si de esta manera tratamos a estas familias con falta de empatía social, a qué asistencia integral y digna nos referimos. Esto es vergonzoso y totalmente fuera de lugar”, expresó el concejal.

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La decisión unánime de la Junta Municipal de aprobar la modificación de la ordenanza fue girada a las correspondientes comisiones que, se espera, entreguen el dictamen favorable en los próximos días y en una semana más la normativa quede oficialmente cambiada.

Respuesta digna 22 años después

Víctimas y familiares de víctimas de la tragedia del Ycuá Bolaños acompañaron el debate de la normativa y celebraron la decisión de los concejales, ya que, según expresó uno de los presentes, la supuesta ayuda con víveres fue una decepción a lo largo de los años y no cubrió las necesidades ni de la mitad de los beneficiarios.

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“Realmente lo que ha pasado hoy en la Junta es algo que merecemos las víctimas porque fuimos engañados en estos 22 años (…) Es muy importante porque los víveres a nosotros nos ha dado mucha tristeza y mucha pena y realmente lo que estamos pasando en este país tras 22 años es una injusticia (…) La entrega de víveres constituyó un acto de corrupción que hizo el municipio con los proveedores y las víctimas”, manifestó don Rubén Rojas.

A más de dos décadas del trágico siniestro, las necesidades de los sobrevivientes y sus familiares cambiaron. Muchos de los beneficiarios son hoy adultos mayores o personas con enfermedades crónicas que requieren medicamentos específicos o dietas especiales que un paquete estándar de alimentos no logra cubrir.

Con la aprobación se dispone la modificación formal del artículo 4º, inciso d) de la citada normativa. Esto compromete a la Municipalidad de Asunción a:

Prever las partidas presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal

Actualizar el censo de beneficiarios de manera transparente

Garantizar un mecanismo de pago directo, eficaz y sin intermediarios para las familias damnificadas

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