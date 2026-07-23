Educadores de la capital de Misiones anuncian movilización ante la falta de medicamentos en el IPS

Desde la Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS) convocan a una marcha pacífica para el martes 28 de julio, como medida de protesta ante la crisis que atraviesa la atención de la salud en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La medida de fuerza es por la falta de medicamentos, insumos y atención adecuada para los aportantes, además del cuestionamiento a los administradores anteriores por el manejo de los recursos, presuntos hechos de corrupción, abuso de poder de proveedores de insumos y empresas constructoras de infraestructura, en detrimento de los asegurados.

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“No es desconocido la falta de medicamentos para los aportantes. Se está aportando mensualmente, tanto los docentes jubilados para su salud como los activos, y existe preocupación ante el anuncio de proyectos de ley que serán tratados”, indicó la presidenta de la AERS, Corina Falcón.

En ese contexto, Falcón explicó los puntos específicos por los cuales convocan a la movilización prevista para la próxima semana.

“Brindamos nuestro apoyo a la gestión del doctor Isaías Fretes, por informar permanentemente todo cuanto se ha hecho mal históricamente en la administración de los recursos. También exigimos que el Estado devuelva la deuda contraída a favor de los asegurados”, señaló.

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Entre los principales reclamos también se encuentra la provisión de medicamentos, equipos médicos y la contratación de más profesionales de distintas especialidades para el IPS Central y las unidades del interior, especialmente el puesto sanitario del IPS de San Juan Bautista y los demás distritos del departamento.

Además, solicitan la aprobación de una ley de emergencia con una vigencia de un año, prorrogable por otro año más, mediante la reprogramación de los recursos económicos recuperados, y que el aporte de la Caja de Jubilaciones de los asegurados “no se toque”.

“Pero no es solamente la falta de medicamentos. Hace tiempo que estamos en crisis. Los asegurados han soportado demasiado. Hay pacientes que están muriendo en los pasillos por falta de insumos o porque no tienen recursos para adquirirlos, ya que son muy costosos”, manifestó Falcón.

Falcón advirtió además que la falta de profesionales y la demora en nuevas contrataciones podrían generar que médicos dejen de prestar servicios en el IPS, afectando aún más la atención a los asegurados.

“Hay equipos que no reciben mantenimiento ni reparaciones y no se cuenta con especialistas. Existe un cúmulo de procedimientos y una reingeniería que deben realizarse, por lo que será necesaria la aprobación de una ley de emergencia”, concluyó.