La falta de medicamentos sigue siendo una deuda pendiente en el IPS de San Juan Bautista

Heriberta Morínigo, pobladora de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, señaló que de cinco medicamentos solo está retirando uno y que ella es enferma crónica, por lo que no puede estar sin su medicina. Además, dijo que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, hasta ahora, no hace nada.

“De los cinco medicamentos que debo retirar cada mes, ahora solo estoy llevando uno. Son fármacos de protocolo y únicamente ahora conseguí aspirina. Me faltan losartán, carvedilol, omeprazol y atorvastatina. Nunca logré retirar todos juntos; siempre falta alguno, pero esta vez solo conseguí uno”, indicó Morínigo.

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Desde la farmacia le señalaron que para mediados del próximo mes podría ser que pueda conseguir sus medicamentos, pero la misma señaló que mientras aguarda eso tiene que comprarlos en farmacias privadas porque sin esos medicamentos no puede estar.

Y sobre la gestión de Isaías Fretes mencionó que: “vamos a ver qué hace porque supuestamente está muy bien todo lo que dice, pero hasta ahora no hay resultados; seguimos en las mismas condiciones”, agregó.

La misma situación vive otra usuaria de la Unidad Sanitaria, Salustiana Jara de Amarilla. La misma indicó que es algo injusto que mes tras mes se les descuente a los asegurados de sus salarios para el beneficio de ellos, pero al final ni medicamentos se encuentran en los hospitales o unidades sanitarias del IPS.

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“Hace cinco meses que no consigo mis medicamentos protocolizados, como el losartán, por lo que tengo que comprarlos en farmacias privadas. Es injusto que todos los meses nos descuenten del salario para cubrir estos medicamentos y, al final, no se tenga en el IPS”, agregó.

La situación se repite entre numerosos usuarios de la Unidad Sanitaria del IPS, quienes denuncian la falta de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas.

Además, los pacientes reclaman la incorporación de más médicos especialistas, principalmente en las áreas de cardiología y oftalmología. Cuestionan que una unidad sanitaria ubicada en la capital departamental no cuente con una mayor cobertura de profesionales en estas especialidades.

Actualmente, el servicio de cardiología atiende únicamente una vez por semana en el consultorio, mientras que la especialidad de oftalmología no está disponible en la Unidad Sanitaria.

Reconocen falta de medicamentos

Por su parte, el director de la Unidad Sanitaria del IPS San Juan Bautista, Rolando Cardozo, reconoció que existe una importante falta de medicamentos que vienen arrastrando desde hace tiempo; mencionó que estuvieron recibiendo un pequeño lote de medicamentos, pero no es suficiente para cubrir al 100%.

“Venimos arrastrando esta falta de medicamentos desde hace bastante tiempo y estamos esperanzados en que se pueda solucionar. Recibimos un pequeño lote de medicamentos, pero realmente no es la cantidad que necesitamos para atender al 100% de los usuarios. Los pedidos que hacemos no se están cumpliendo en su totalidad”, señaló.

Cardozo explicó que el abastecimiento de medicamentos es irregular, ya que algunos fármacos no llegan durante un mes y al siguiente son enviados pero en cantidades muy reducidas.

Y, con relación a la falta de especialistas, Cardozo señaló que la institución enfrenta un déficit de médicos especialistas que dificulta responder a la creciente demanda de consultas.

Explicó que el servicio de cardiología debe dividir su carga horaria entre la atención en consultorio y la realización de ecocardiogramas, un estudio muy solicitado, por lo que ya resulta insuficiente. Agregó que la reducción de la carga horaria de los médicos, de 24 a 12 horas, generó una brecha importante.

Cardozo indicó que el IPS busca recuperar especialidades como reumatología, endocrinología y neurología, además de incorporar oftalmología. Señaló que ya existen profesionales interesados y espera que el proceso de desprecarización permita cubrir las vacancias.