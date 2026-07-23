Juzgado dispone inspección de estaciones de bombeo de la red cloacal de Encarnación para este viernes

La jueza en lo Civil y Comercial Nilda Concepción Benítez Caballero llamó a comparecer a las partes involucradas en el amparo judicial promovido por la Municipalidad de Encarnación en contra de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Los mismos deberán acompañar, arbitrar todos los medios logísticos necesarios y facilitar el libre acceso a las infraestructuras, maquinarias y estaciones de bombeo de la red cloacal de la ciudad.

La constitución judicial cautelar se desarrollará este viernes 24 de julio a las 10:00. En ese sentido, también solicita, con un plazo de 48 horas, informes a la Coordinadora de Defensa del Poti’y y a la Gobernación de Itapúa, con relación a los posibles daños ambientales que se busca mitigar con la acción.

Previamente, se suspendió este recorrido fijado para el pasado lunes 20 de julio, debido a que una de las partes demandadas, la EBY, presentó una excepción de incompetencia.

El amparo judicial fue entregado el pasado 13 de julio, ante la presunción del disfuncionamiento de varias bombas, lo que ocasionaría un derrame de aguas negras a los cursos hídricos de la zona. Esto según lo denunciado por la Municipalidad, bajo patrocinio del abogado Pablo Villalba Bernié, representante de la asociación civil Coordinadora de Defensa del Poti’y.

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Contaminación de arroyos

Según estudios de calidad de agua realizados por el Laboratorio de Calidad de Agua de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, se detalla que existen cargas orgánicas en el subembalse del arroyo Poti’y.

Las muestras evaluadas fueron tomadas en sectores donde están las estaciones de bombeo, entre el 3 y el 4 de junio. Los resultados muestran que, en tres de los cuatro puntos evaluados, los coliformes fecales superan los rangos aceptables estipulados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

De acuerdo con el rango referencial estipulado por la Resolución Nº 222/02 del Mades, cada 100 ml debería contener hasta 1.000 coliformes fecales. Entretanto, los resultados arrojaron 580, 1.500, 4.200 y 2.400 NMP/100 ml.

Las estaciones de bombeo cuentan con un mecanismo de “bypass” que hace que las aguas negras se viertan directamente en los arroyos en caso de que el sistema de bombeo y las piletas estén llenos por la falta de circulación.

El área metropolitana de Encarnación cuenta con 63 estaciones de bombeo del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Red Cloacal. Este funciona por gravedad y, a través de las bombas que están en las estaciones, las cuales deberían funcionar de manera alternada.

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Intervención del Mades

De manera llamativa, el Mades realizó una inspección el pasado jueves 16 de julio, tres días después de que la comuna presentara el amparo contra la EBY y la Essap. En esta concluyen que se encontraron evidencias de presunta mala disposición de residuos sólidos, con peligro de que lleguen al cauce hídrico del arroyo Quiteria, así como también de cubiertas en el barrio San Antonio Ypecurú.

Por lo señalado, notificaron a la Municipalidad por infracción de las leyes Nº 3.956/09 de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Paraguay y Nº 3239/07 de Recursos Hídricos en Paraguay. Esto expone a sanciones con multas de entre 1.000 y 10.000 jornales mínimos. Esto ascendería a entre G. 117.077.000 y G. 1.170.770.000.

El ente regulador solicita la remisión de informes a la comuna en un plazo de 10 días, cuyo vencimiento sería el próximo 26 de julio. El abogado de la causa del amparo judicial, Pablo Villalba, manifestó que presumen que se puede tratar de represalias por llevar a instancia judicial el reclamo por el disfuncionamiento de la red cloacal.

En contrapartida, la directora de la oficina regional del Mades en Itapúa, Rosa Larré, no respondió a mensajes ni llamadas en los que solicitamos sus declaraciones sobre los detalles de la intervención. Permanecemos abiertos a que, si desean, puedan referirse al caso.