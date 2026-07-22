Mundial de Rally en Paraguay generaría un impacto de U$S 200 millones en agosto

Las proyecciones realizadas por el Comité Organizador Local (COL) del Campeonato Mundial de Rally (WRC), a cargo de las fechas en Paraguay, a desarrollarse del 27 al 30 de agosto, suponen un movimiento económico de U$S 200 millones.

Con relación a la edición 2025 —que generó U$S 133 millones—, supone un incremento del 33,5%.

Estos datos se sustentarían en que se espera un público de al menos 400.000 espectadores, casi el doble con relación al año anterior (210.000).

La edición 2026 contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones que competirán durante cuatro días.

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Pista más extensa en relación a otro Rally

En comparación, la edición de 2025 tuvo 19 pruebas, 335 km y 48 tripulaciones, marcando así un crecimiento significativo en escala y complejidad.

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Se trata de la fecha más extensa de la edición 2026 del WRC, por sobre otras pruebas que se desarrollaron y se realizarán en distintos países, como Kenia (350,52 km), Portugal (344,91 km), Montecarlo (339,15 km), entre otros.

Esta competencia representará la fecha número 11 del calendario mundial del WRC y tendrá su epicentro en el departamento de Itapúa, con base en la ciudad de Encarnación.

Los tramos de competencia (incluyendo el Shakedown) estarán en 10 distritos del séptimo departamento, que son: Encarnación, Cambyretá, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad, Hohenau, Bella Vista, General Artigas, San Juan del Paraná y Carmen del Paraná.

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Impacto del Rally en la zona

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise), Conrado Kiener, manifestó que este año el sector comercial se prepara con base en la experiencia del primer año. “Esto permite que los comerciantes se preparen orientados a las necesidades del público”, refirió.

También expresó que la decisión de agregar tramos en la ciudad, capital del departamento, generará un mayor movimiento comercial, turístico y de consumo en general. “El espectador tendrá más tiempo para conocer lo que ofrece Encarnación; el año pasado muchos se hospedaban aquí, pero los tramos estaban lejos, por lo que volvían de noche y con menos tiempo para disfrutar de la ciudad”, indicó.

Describió esto como una consecuencia positiva que generará el evento. Relató que la Cacise realizó constantes capacitaciones con los asociados para prepararse de la mejor manera, entendiendo que se espera casi el doble del marco de público que la edición anterior.

En contrapartida, hizo un llamamiento a las autoridades para tomar medidas integrales que permitan mantener la seguridad del sector comercial de la ciudad. Estimaciones indican que existen entre 3.500 y 4.000 comercios en la capital de Itapúa. “Es difícil cerrar un número exacto, porque no todos están reglamentados y regulados”, dijo.

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Hospedajes y reservas durante el Rally

La Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit) informó que se estima que las reservas alcancen el 70%, a poco más de un mes del evento.

Además, detalló que con relación al año pasado, hubo un incremento en el sector de por lo menos un 5%, con un aumento de la capacidad que alcanza las 6.000 camas. Gran parte de este público tiene que ver con las organizaciones y comitivas de competidores que se alojarán en la región.

Recomendaron a los interesados reservar con tiempo, debido a que el año pasado la ocupación llegó al 100% antes del inicio del evento. También refirieron que las reservas se realizan por entre tres y cinco días en algunos hoteles.

En contrapartida, la presidenta de la Asociación de Extrahoteleros, Estela Pereira, manifestó que las reservas en este sector solamente alcanzarían el 30%, por lo que indican que cuentan con una gran disponibilidad. Estiman que las camas del sector representarían unas 5.000.

Sobre la oferta, manifestó que los alojamientos tienen precios de entre G. 100.000 y G. 300.000 por persona, lo que constituye una de las opciones más asequibles.

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Proyecciones del Rally

Las proyecciones de la organización responden a que, para este segundo año del evento, existe un mejor posicionamiento de la imagen del país como organizador.

Paraguay recibió un reconocimiento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), al ser otorgada al WRC Rally del Paraguay la distinción de Mejor Rally del Mundo 2025. Este galardón es el primero de esta categoría para el país, que debutó en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) en 2025.

La organización se desarrolló sin suspensiones ni incidentes graves y con niveles de seguridad destacados por la FIA.

También, las referencias de pilotos y equipos internacionales coincidieron en calificar al público paraguayo como “el más apasionado del calendario” del WRC.

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Resultados del Rally 2025

De acuerdo con los datos del perfil de asistentes que compartió la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el 65% eran nacionales (excluidos los residentes del departamento de Itapúa) y el 35% extranjeros de más de 15 países.

Entre los visitantes de otros países, el 17% era de Argentina; 6% de Brasil; 3% de Uruguay; 3% de Canadá, Costa Rica, Cuba, Estonia, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, Suiza, Perú, Estados Unidos, Colombia y Venezuela; 2% de Bolivia; 1% de México; 1% de Chile; 1% de Alemania; 1% de España; y 1% de Ecuador. De los extranjeros, el 49% visitó Paraguay por primera vez y el 51% ya lo había visitado en más de una ocasión.

En cuanto a la estadía y alojamiento, el 96% de los turistas pernoctó cinco noches. El 26% se hospedó en hoteles, el mismo porcentaje en casas y departamentos alquilados, el 21% en campings, el 16% en casas de familiares y el 9% en posadas turísticas. El 71% se hospedó en Encarnación; el 6% en Carmen del Paraná; el 4% en Nueva Alborada; el 4% en Cambyretá; el 2% en Bella Vista; el 2% en Trinidad; el 2% en Hohenau; el 1% en Coronel Bogado; y el 9% en otras ciudades.

Las edades de los asistentes al WRC fueron: 1% menores de 18 años; 9% de 18 a 24 años; 29% de 25 a 34 años; 32% de 35 a 44 años; 18% de 45 a 54 años; y 11% de 55 años o más. Los datos son resultado de un estudio en conjunto con la Universidad Nacional de Itapúa (UNI). La muestra representativa corresponde a 2.000 encuestas a visitantes nacionales e internacionales.

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Lugares más visitados durante el Rally

Encarnación y las Misiones Jesuíticas están entre los lugares más visitados por los espectadores. Otros puntos de relevancia fueron Asunción, Ayolas, Bella Vista, Caacupé, Capitán Meza, Carmen del Paraná, Ciudad del Este, Colonias Unidas, Hohenau, Nueva Alborada, Pirapó, Paraguarí, San Ignacio y Villarrica, entre otros.

Los principales lugares y atractivos turísticos visitados fueron el centro histórico de Asunción; las Misiones Jesuíticas de San Cosme y San Damián, Jesús de Tavarangue y Trinidad del Paraná; el Club de Pesca de Bella Vista; Ka’a Rape; Indio Dormido; el Complejo Ecológico Museo del Árbol; las playas de Carmen del Paraná; la Playa San Juan del Paraná; el Salto Monday; Yacyretá; la Iglesia Catedral; el circuito comercial de Encarnación; la Costanera; el Museo Silo San José; el Museo del Ferrocarril; la Plaza de Armas; el Sambódromo; el Santuario de Itacuá; entre otros.

El método de transporte para llegar a Paraguay fue el 64% en vehículo propio, 27% en avión, 9% en ómnibus y 1% en moto. El 46% dijo que viajó con amigos, el 43% con la familia, el 7% solo y el 5% en grupo organizado.