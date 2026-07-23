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23 de julio de 2026 a la - 15:28

Lugares imperdibles en Colonias Unidas para visitar y conocer durante el Mundial de Rally

Carretera hacia Bella Vista flanqueada por vegetación, con arcos de entrada y vehículos transitando.
La ruta hacia Bella Vista en Paraguay recibe a la competencia internacional de rally.Sergio González

Uno de los eventos más importantes del deporte motor, el Mundial de Rally (WRC), desembarca nuevamente en Itapúa este 2026 y fijó agenda en las Colonias Unidas. Los distritos que la componen destacan por la gran oferta turística que buscarán brillar durante esta nueva edición de la competencia internacional.

Por Sergio González

El Mundial de Rally (WRC) desarrollará la segunda jornada de competencia, el sábado 29 de agosto, en tramos ubicados en las Colonias Unidas (Hohenau, Obligado y Bella Vista). Las ciudades de Itapúa son consideradas un destino privilegiado para el turismo interno y estarán en la vidriera internacional durante el evento.

La presidenta de la Asociación de Fomento Turístico Mater Roga, Ilone Altenhofen, manifestó que el interés por la oferta turística y de alojamientos en la región comenzó a moverse tras la finalización de la Copa Mundial de Fútbol. “El rally nos puso presentes en el mapa y ahora el Mundial de Fútbol ayudó a generar aún más interés”, puntualizó.

Las desafiantes pistas de tierra roja de Paraguay, país que debutó como anfitrión en 2025 cuando resultó ganador el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota).
Las desafiantes pistas de tierra roja de Paraguay, país que debutó como anfitrión en 2025 cuando resultó ganador el piloto francés Sébastien Ogier (Toyota).

Sobre la organización del evento mundial, indicó que para los primeros dos días de competencia colocarán estratégicamente a los visitantes en alojamientos de Colonias Unidas. Esta situación generará que tengan tiempo para conocer todo lo que ofrecen en materia de infraestructura turística, gastronómica y de entretenimiento.

Despliegue de 1.200 policías en los primeros cuatro tramos en el inicio del Mundial de Rally
Estrictos controles se realizan en los caminos de acceso a tramos oficiales del WRC en Itapúa.

Manifestó además, que los prestadores de servicios están en constante capacitación para ofrecer lo mejor a los turistas, porque el objetivo es proyectarse para consolidar la industria turística en la región.

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Lo que no te podés perder en Hoenau, Obigado y Bella Vista

Te presentamos algunos de los lugares turísticos imperdibles para aprovechar al máximo un viaje a la zona durante el campeonato del deporte motor.

Hohenau: Capital Nacional de los Inmigrantes

El distrito de Hohenau es considerado la Capital Nacional de los Inmigrantes, reconocida por la Fiesta Nacional de las Colectividades. Fue fundado el 14 de marzo del año 1900 por Carlos Reverchon, Guillermo Closs y los hermanos Ambrosio y Esteban Scholler, con colonos alemanes, que más tarde la llamaron “La madre de las Colonias del Alto Paraná”. Fue elevado a distrito en el año 1944.

Hombre en vestimenta paraguaya sostiene la bandera de Paraguay frente a un colorido letrero que dice 'Hohenau', sobre césped verde.
Letrero de bienvenida en Hohenau, en la Estación de Carretera, en la frontera entre Hohenau y Obligado.

El lugar más emblemático de la comunidad es, sin dudas, el Centro Histórico y Cultural Edwin Krug, que es un espacio dedicado a preservar la memoria y la identidad de los primeros inmigrantes de la comunidad. El edificio fue donado al municipio de Hohenau en el año 2000 por la familia de Rolando Krug.

Está ubicado en la esquina de la avenida Fundadores y Camino Viejo, en la ciudad. Alberga una amplia colección de objetos históricos, espacios educativos y exposiciones. Está disponible al público de manera libre y gratuita de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00; los sábados, de 08:00 a 12:00.

Centro Histórico y Cultural Edwin Krug de Hohenau.
Centro Histórico y Cultural Edwin Krug de Hohenau.

Además, cuenta con espacios públicos como el Parque de las Naciones y el Parque Ecológico y Eco-Museo Alfredo Sitzmann. Es una reserva natural urbana de unas 25 hectáreas ubicada en pleno centro de Hohenau. Este espacio verde actúa como el principal “pulmón” de la ciudad y combina la conservación ambiental con el rescate histórico y cultural de los colonos de la región.

Cuenta con senderos naturales rodeados por unos 70.000 árboles de especies tanto nativas como exóticas, además de una hermosa laguna con una pequeña isla interior habitada por peces.

Está equipado con pistas de atletismo y canchas destinadas a la práctica de fútbol y vóley. Está disponible de lunes a domingo de 07:00 a 18:00 horas. Cuenta con baños públicos, accesibilidad para sillas de ruedas, mesas de pícnic y se permite el ingreso con mascotas.

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Obligado: Capital de la Industria y el Cooperativismo

Ubicado a 410 km de la ciudad de Asunción y a 35 km de la ciudad de Encarnación, es una colonia de origen alemán y se la conoce también como la Capital de la Industria o Capital del Cooperativismo. Esto se debe a que alberga a la Cooperativa Colonias Unidas (CCU), una de las más grandes e importantes de Paraguay.

Arco de entrada a Obligado con letrero 'siéntase como en casa', en un entorno urbano y soleado.
Un arco en el acceso al distrito de Obligado da la bienvenida a la comunidad con un letrero acogedor.

Obligado fue fundada el 25 de mayo de 1912 por el terrateniente argentino Pastor Servando Obligado, quien impulsó la colonización de esas tierras y las bautizó con su apellido. Se encuentra en medio de los distritos de las Colonias Unidas, siendo el límite entre los microcentros con Hohenau solamente una calle.

El Puerto Obligado es el atractivo principal de la ciudad. Se trata de un parque natural y destino turístico ubicado a orillas del río Paraná, en el distrito, que ofrece extensas playas fluviales, paisajes espectaculares del río Paraná y un ambiente caracterizado por su tranquilidad en comparación con centros urbanos más concurridos. Está ubicado a 12 km de la ruta PY06.

Imagen sin descripción

El Santuario de los Loros es un peculiar parque natural urbano y reserva de vida silvestre destinado a la conservación de aves. Consiste en un predio de una hectárea de extensión cubierto en su totalidad por enormes y frondosos árboles de eucalipto. El ingreso al predio es totalmente gratuito para el público general durante cualquier época del año.

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Bella Vista: Capital Nacional de la Yerba Mate

Es una pujante ciudad y municipio del departamento de Itapúa, Paraguay, reconocida oficialmente como la “Capital Nacional de la Yerba Mate”. Fue fundada formalmente el 12 de octubre de 1918 por los inmigrantes alemanes Erdmann Fischer y Josef Bohn.

Cartel de madera en Bella Vista que dice 'BIENVENIDOS A BELLA VISTA' con un mate ilustrado.
El cartel de bienvenida a Bella Vista.

Los mejores planes en esta comunidad inician con visitar los museos e industrias locales, como el Museo Casa Raatz y el yerbal de Selecta, para conocer la historia de la producción yerbatera. Cuenta, además, con el Museo de los Inmigrantes para aprender sobre la rica herencia cultural de los colonos alemanes, suizos y austríacos que fundaron la zona.

En el ámbito recreativo destaca el Club de Caza y Pesca, que ofrece disfrutar de actividades náuticas y costeras a orillas del río Paraná, escenario de conocidos concursos internacionales de pesca.

Cartel informativo sobre Bella Vista como Capital de la Yerba Mate, con edificio moderno y vegetación en un día soleado.
La Asociación de Fomento Turístico Mate Roga promueve la riqueza cultural de Bella Vista como Capital de la Yerba Mate.

Además, ofrece recorridos en el Centro de Ecoaventura “Guyra’i Rape” o contemplar los árboles gigantes protegidos del distrito.

El Paseo de las Hamacas es un circuito e ícono turístico inaugurado por la Municipalidad de Bella Vista. Es un recorrido recreativo al aire libre compuesto por columpios o hamacas gigantes. Están fabricadas con grandes estructuras de madera y cuerdas marinas de alta resistencia para garantizar la seguridad de los usuarios.

Espacio recreativo al aire libre con una estructura de hamacas de madera, rodeada de vegetación y un lago visible al fondo.
El Paseo de las Hamacas en Bella Vista se presenta como un atractivo turístico en Paraguay.

Están distribuidas en cinco puntos estratégicos del distrito:

  1. Rotonda de Bella Vista: justo en el acceso principal a la ciudad desde la ruta PY06.
  2. Parque Urbano: en pleno centro urbano, sobre la transitada avenida Marcial Samaniego.
  3. Tajy Pytã (barrio Niño Jesús): junto al famoso y majestuoso árbol de lapacho rosado.
  4. Club de Caza y Pesca: en la zona costera de Puerto Bella Vista, a orillas del río Paraná.
  5. Balneario Municipal (Fordi): dentro del predio del balneario natural de la comunidad.