Video: cruce destrozado con baches en Asunción

La capital del país, Asunción, sin duda alguna cuenta varias con varias calles deterioradas a lo largo de sus barrios. Recientemente, se había realizado un bacheo en Luis Alberto de Herrera y Pa’i Pérez, pero aparentemente este fue muy efímero.
Ahora el cruce se muestra completamente destrozado con desniveles y baches de distintos tamaños, inclusive peor ahora luego de los días lluviosos y el ambiente húmedo.
Los agujeros pueden provocar frenadas bruscas o desvíos de último momento que también podrían ocasionar accidentes de tránsito o inclusive echar a motociclistas.
Asimismo, no se puede dejar de lado que este tipo de condiciones en el asfalto también causan considerables daños a los vehículos.
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