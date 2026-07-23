Nacionales
23 de julio de 2026 a la - 15:17

Video: cruce destrozado con baches en Asunción

El cruce entre las calles Luis Alberto de Herrera y Pa’i Pérez en Asunción nuevamente presenta un calamitoso estado. Con las imágenes se puede evidenciar un considerable riesgo para el tránsito en la capital.

Por ABC Color

La capital del país, Asunción, sin duda alguna cuenta varias con varias calles deterioradas a lo largo de sus barrios. Recientemente, se había realizado un bacheo en Luis Alberto de Herrera y Pa’i Pérez, pero aparentemente este fue muy efímero.

Ahora el cruce se muestra completamente destrozado con desniveles y baches de distintos tamaños, inclusive peor ahora luego de los días lluviosos y el ambiente húmedo.

Los agujeros pueden provocar frenadas bruscas o desvíos de último momento que también podrían ocasionar accidentes de tránsito o inclusive echar a motociclistas.

Calle en mal estado con baches visibles y un vehículo estacionado. Ambiente nocturno y falta de mantenimiento.
Luis Alberto de Herrera y Pa'i Pérez, cruce destrozado en Asunción.

Asimismo, no se puede dejar de lado que este tipo de condiciones en el asfalto también causan considerables daños a los vehículos.

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