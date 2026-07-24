Abogado denuncia copamiento judicial y detalla estas irregularidades

Con voto en mayoría, un Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital confirmó la resolución del juez en lo Civil y Comercial Juan Francisco Blanco Bogado, que hizo lugar a la medida cautelar que prohibió el uso de un software en el proceso de fusión del Banco Atlas con Banco Familiar.

La decisión se da apenas 24 horas después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) haya archivado la acusación contra el citado juez.

Ante esta situación, el abogado Felino Amarilla, en relación al caso del Banco Atlas, sostuvo que todo se está volviendo muy llamativo en las decisiones, tanto del Jurado de Enjuiciamiento como de la propia Justicia.

“La impresión que me causa es que estamos ante un copamiento de un grupo político y económico que está marcando el nuevo derrotero de las relaciones comerciales de nuestro país”, señaló.

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Seguidamente, Amarilla recordó que hizo una acusación al juez Blanco Bogado ante una mala conducción judicial. “En cero minutos, cero segundos, él tomó conocimiento de una medida cautelar y resolvió, notificó y con su decisión impidió una fusión del Banco Atlas con el Banco Familiar”, dijo.

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“¿Qué es lo que pasó en realidad? El abogado del grupo ITTI, vinculado directamente al grupo Ueno Bank, evidentemente preparó todo el juicio, la demanda, la presentación, la resolución, la medida cautelar y le llevó al juez para que firme“, amplió el abogado.

A renglón seguido expresó que introdujeron todo en el sistema y eso quedó marcado en que el día 1 o 2 de octubre del año pasado todo eso había ingresado a las siete, cero minutos, cero segundos. “La tecnología permitió dejar grabada la estafa procesal cometida por el juez”, subrayó.

Amarilla comentó que en el sistema electrónico de control del expediente se debería tener un informe diario de lo que ocurre en esta causa, pero que desde diciembre del año pasado hasta el día de hoy este expediente electrónico no tuvo ninguna actividad.

Atropello a las leyes de la República

Por otra parte, Felino señaló que ayer se desayunaron con que Alicia Pucheta, presidenta del JEM, decidió proponer y obtuvo el rechazo del análisis de la causa planteada por ellos y la remisión del expediente al archivo.

“En violación de su propio Manual de Procedimientos y Reglamento establecido por el Jurado, mandaron al archivo una acusación nuestra realizada contra el juez Blanco Bogado”, dijo.

Sostuvo que lo más aberrante de este caso es que en esta situación, todos los miembros de la Corte votaron por la propuesta de Pucheta.

“Estamos ante un nuevo acto de atropello a las leyes de la República. Entonces, ayer tuvimos una decisión política en beneficio económico directo de un grupo empresarial y estamos ante un nuevo acto de atropello a las leyes de la República”, remarcó.

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En otro momento, el abogado indicó que una persona debería poner la cara, apuntando al doctor Barriocanal. “El exmagistrado es el encargado de la Secretaría Jurídica. Acá alguien tuvo que haberle preparado el discurso a la señora Pucheta. Ella ayer leyó, eso está en la afirmación”, resaltó.

“Este jurado es peor que Hernán Rivas y Arévalo. El jurado de Arévalo y Hernán Rivas recibían instrucciones de Lalo Gómez por teléfono, pero estos ya reciben directamente el escrito que tienen que leer”, acusó.

Para finalizar fue consultado sobre cuáles deberían ser las consecuencias ante esta situación y fue muy claro: “Si fuese un país serio, Blanco no sería juez. Si fuese un país serio, ante la denuncia realizada por nosotros públicamente y ante el Jurado, la propia Corte hubiese auditado ese expediente. Si fuese un país serio, el jurado hubiese investigado la causa pidiendo el expediente por nosotros señalado y hubiese abierto la investigación”.

Y luego continuó: “Si fuese un país serio, el fiscal Piñánez debería estar investigando el hecho de prevaricato que nosotros denunciamos en una carpeta fiscal al mismo tiempo que la denuncia del Jurado, que hasta hoy tampoco tiene ningún movimiento. Si fuese un país serio, todas las denuncias presentadas ante las fiscalías deberían haber sido estudiadas, cosa que no ocurre”.

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“El problema es que este sistema, de hacer lo que el poderoso quiere, está en este momento en una colisión de poderosos. Lo único que queda en claro es que nosotros, los comunes mortales, hemos perdido ya la última posibilidad, que era creer que el sistema funcionaba simplemente con que uno inicie los procesos. Ahora nos demostraron que no importa lo que diga el reglamento, la ley la ponen ellos”, finalizó el representante del Banco Atlas.