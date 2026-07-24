Video: asaltan a conductor de plataforma y le roban su motocicleta en Limpio

Un conductor de plataforma fue víctima de un violento robo agravado cuando regresaba a su vivienda en la ciudad de Limpio. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron, provocaron su caída tras embestir su biciclo y, bajo amenazas con arma de fuego, le despojaron de su motocicleta y de su teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 del miércoles, sobre la avenida Don Bosco, en la Villa Don Bosco. La secuencia quedó registrada por cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona.

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Lo hicieron caer para consumar el asalto

Según informó el comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 9ª Central, la víctima se dirigía a su domicilio cuando fue alcanzada por otra motocicleta ocupada por dos hombres.

“Directamente le colisionaron la parte delantera. Ante esa circunstancia, perdió el equilibrio y cayó al pavimento. En ese momento, el acompañante descendió, exhibió un arma de fuego y la víctima, sin oponer resistencia, entregó su motocicleta”, relató el jefe policial.

En las imágenes también se observa la llegada de una segunda motocicleta con otros dos ocupantes, quienes habrían actuado como apoyo para concretar el atraco y facilitar la huida.

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Intentaron localizar la motocicleta

La víctima, identificada como Ángel Gabriel Agüero Galeano, de 23 años, manifestó que la motocicleta robada, una Kenton Forza 150, modelo 2025, contaba con sistema de rastreo satelital.

Tras la denuncia al Sistema 911, agentes policiales acudieron de inmediato al sitio donde inicialmente marcaba la ubicación del biciclo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, la motocicleta ya no se encontraba allí.

Además del biciclo, los delincuentes se llevaron un teléfono celular Xiaomi Redmi 14C, con línea telefónica activa.

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Policía sospecha del regreso de una banda

El comisario Acosta señaló que este tipo de robos había disminuido durante un tiempo, pero advirtió que las autoridades manejan la hipótesis de que una persona conocida por dedicarse al robo agravado de motocicletas habría recuperado recientemente su libertad mediante una medida alternativa.

“Estamos realizando tareas de inteligencia”, indicó el jefe policial, al tiempo de señalar que esa línea forma parte de las averiguaciones que desarrolla la Policía Nacional.

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Investigación en curso

Tras el asalto, la Policía impartió la orden de captura de la motocicleta robada a través del Centro de Operaciones Policiales (Base 1), mientras los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.

Los investigadores analizan las imágenes de circuito cerrado y otras evidencias con el objetivo de identificar a los cuatro hombres que participaron del atraco y recuperar los objetos sustraídos.