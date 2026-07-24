Ataque en Canindeyú: EPP está aliado con narcotraficantes, dice ministro

El ministro del Interior, Enrique Riera, apuntó ayer al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como responsable del ataque armado perpetrado el pasado martes por la noche contra un puesto policial en la colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, donde fueron asesinados dos agentes de la Policía Nacional y un funcionario civil que trabajaba con ellos.

Sin embargo, análisis balísticos realizados tras el atentado conectan a la munición utilizada por los atacantes a armas empleadas no solo por el EPP, sino también por una organización de crimen organizado vinculada al narcotráfico.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó que uno de los “elementos objetivos” con que los investigadores cuentan actualmente son que uno de los cartuchos servidos analizados por técnicos de la Policía, de calibre 5,56, corresponde a un arma que fue utilizada en un ataque del EPP a una comisaría en la localidad de Ybyrarobana’i, Canindeyú, en mayo de 2025.

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Otra pista concreta es un cartucho de munición de calibre 7,72 hallado en el sitio del ataque de esta semana, que coincide con un arma utilizada en un incidente registrado en abril de 2020 en la zona de Laurel, en el mismo departamento, que fue atribuido a un grupo criminal ligado al tráfico de marihuana.

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El EPP está “operando con narcotraficantes”

Estos indicios dan lugar a la hipótesis de que el EPP se ha aliado con una organización narco, argumentó el ministro González.

“Hace tiempo dije, basado en lo que me informaban elementos de inteligencia, que el EPP perdió su ‘pureza ideológica’ y están operando con narcotraficantes”, subrayó.

El Gobierno ha manifestado recurrentemente en los últimos años que el EPP ha perdido gran parte de su capacidad operativa y ha visto muy reducidos sus números, y el ministro González opinó hoy que esa hipotética alianza del grupo con narcotraficantes es muestra de que las acciones del Gobierno han tenido “grandes resultados”.

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“Ahora los del EPP tienen que aliarse a grupos criminales para seguir operando, ya no tienen autonomía para actuar solos”, dijo. “No perdieron su peligrosidad, pero están muy disminuidos”.

Argumentó también que esa supuesta alianza deja más “expuestos” a los integrantes del EPP y “hace que tengamos muchos más elementos para encontrarlos”.

Movidas del Gobierno tras el ataque en Ybyrarobaná

Alegando motivos de seguridad, el ministro González no entró en detalles sobre las operaciones en curso en Canindeyú tras el ataque contra el puesto policial en Ybyrarobaná, sino que se limitó a decir que “tenemos equipos tácticos efectuando reconocimiento en la zona”.

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En una conferencia de prensa ayer, jueves, autoridades nacionales que integran el Consejo de Defensa Nacional – entre ellas el ministro González - anunciaron un refuerzo de agentes policiales en Canindeyú y su concentración en comisarías puntuales, además de la demolición de puestos policiales precarios como el que fue atacado en Ybyrarobaná.

Previamente, también ayer, el ministro de Defensa informó que el presidente Santiago Peña analizará ordenar el aumento del número de efectivos militares desplegados en Canindeyú.