Invitan a la 5ª Expo Feria de la Frutilla de Productores y Emprendedores de J. Augusto Saldívar

La Expo Feria de la Frutilla de J. A. Saldívar, en su quinta edición, se realizará los días 7, 8 y 9 de agosto. La organización tiene como objetivo promover la producción frutillera de productores y emprendedores.

La iniciativa nació en 2021 y se convirtió en una actividad tradicional para la ciudad. El espacio posibilita a los productores y emprendedores mostrar lo que a diario producen.

La directora de Cultura de la Municipalidad, Eva Lorena Espinoza, destacó la continuidad del proyecto y el respaldo de la actual administración.

“Esto inició durante la administración del entonces intendente Diego Alonso. Ahora, con el apoyo del intendente Ramón Benítez, estamos apostando a la producción y al talento local para dar un lindo espectáculo y promocionar los emprendimientos de la zona”, expresó.

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La feria contará con la participación de unos 70 expositores, quienes ofrecerán frutillas, productos derivados, artesanías, gastronomía y otros artículos elaborados por emprendedores locales.

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El programa, además, incluirá presentaciones artísticas con números de danza y canto para el disfrute de toda la familia.

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En las ediciones anteriores, la actividad registró una concurrencia de aproximadamente 3.000 visitantes durante los tres días de feria, reflejando el creciente interés del público por este evento.

Elección de la Miss Frutillita

Como parte de las actividades, se desarrollará el certamen Miss Frutillita 2026, dirigido a niñas de entre 3 y 9 años. La propuesta busca que la ganadora se convierta en embajadora de la cultura y de la producción frutillera de J. Augusto Saldívar.

La elección de la nueva soberana está prevista para el domingo 9 de agosto, ocasión en la que un selecto jurado tendrá la responsabilidad de elegir a la representante de esta tradicional fiesta, que busca fortalecer la identidad local y apoyar el desarrollo de los productores y emprendedores del distrito.