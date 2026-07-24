Promocionan iniciativa para conformar la primera orquesta infantil de Villarrica.

En el marco de las festividades en honor a Santa Librada, en Villarrica, el 20 de julio, un grupo de diez niños realizó su debut en la ejecución del violín. Durante el acto, el ensamble interpretó variaciones de la obra clásica “Estrellita” ante el público presente, marcando el inicio formal de un proyecto que busca conformar una orquesta infantil en la localidad.

De acuerdo con los datos facilitados por la agrupación, los integrantes lograron ejecutar el repertorio tras dos meses de preparación, habiendo iniciado los ensayos en mayo del corriente año. El ensamble instrumental surgió como una extensión del Coro de Niños de Santa Librada, agrupación vocal comunitaria que mantiene de forma paralela sus actividades de formación.

El proyecto está bajo la dirección del profesor Emmanuel Domínguez, quien imparte las clases de forma independiente. Según detalló el docente, la iniciativa no cuenta con asignaciones presupuestarias ni con financiamiento de entidades estatales o privadas, desarrollándose de forma autogestionada.

El profesor agregó que el avance inicial fue posible gracias al esfuerzo de las familias para adquirir los instrumentos y a algunas donaciones particulares que permitieron poner en marcha las prácticas.

La “Ciudad culta” necesita una orquesta

La iniciativa surge en un contexto donde la ciudad de Villarrica, conocida habitualmente por su tradición cultural, no cuenta en la actualidad con una orquesta infantil o juvenil en funcionamiento continuo. La carencia de agrupaciones de este tipo marca una diferencia respecto a otras localidades del país que han consolidado proyectos orquestales comunitarios.

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A esta situación se suma la reciente reapertura del Teatro Municipal de Villarrica. El recinto reabrió sus puertas tras un proceso de restauración, lo que genera la necesidad de contar con elencos estables que puedan desarrollar actividades artísticas en el lugar.

Desde la dirección del proyecto se señala que, además de la instrucción musical, la propuesta busca establecer un espacio de formación integral. El objetivo expuesto es transmitir valores humanos y ofrecer contención social a los participantes a través del estudio instrumental.

No obstante, el desarrollo del proyecto tropieza con barreras estructurales comunes en el ámbito de la música académica. Entre las principales dificultades se encuentran el elevado costo de los instrumentos musicales y la disponibilidad de docentes especializados en el interior del país.

Para avanzar en la estructuración de una orquesta, la agrupación requiere ampliar su gama de instrumentos hacia la familia de las cuerdas graves y medias. Actualmente se precisa la incorporación de violas y violonchelos, así como de unidades adicionales de violín para integrar a más alumnos.

Por tal motivo, los organizadores mantienen abierta una convocatoria a la ciudadanía e instituciones para respaldar el proyecto mediante la donación de instrumentos. Se reciben aportes de equipos nuevos o usados en buen estado de conservación, además de accesorios y materiales didácticos necesarios para la enseñanza.

Las personas interesadas en colaborar con la consolidación de la orquesta pueden contactar con la Parroquia Santa Librada o coordinar directamente con la dirección del ensamble al número 0994-330071.