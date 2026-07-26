Nace la primera Asociación de Personas Pospenadas con apoyo de la Defensa Pública

En un hecho histórico para el sistema de justicia y los derechos humanos en el país, la Asociación de Personas Pospenadas “Nuevo Horizonte”, Red de Apoyo Integral, dio un paso decisivo hacia su formalización legal tras concretar la firma de su escritura pública de constitución.

El documento fue otorgado ante el Escribano Público Miguel A. Cano, bajo el Protocolo Civil “A”, Escritura N.° 53 del Año 2026 (folios 127 al 136), y formalizado por Emiliano Sanabria Benítez.

Con este acto, la organización da inicio oficial al proceso para la obtención de su personería jurídica, consolidándose como la primera entidad en Paraguay integrada exclusivamente por personas pospenadas.

Este trascendental avance cuenta con el firme respaldo institucional del Ministerio de la Defensa Pública, enmarcado dentro de su política de protección de derechos humanos, garantía de acceso a la justicia y acompañamiento a sectores en situación de vulnerabilidad.

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El propósito central de la asociación es transformar el concepto de la reinserción social en oportunidades concretas y tangibles.

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Para ello, la organización proyecta impulsar emprendimientos productivos en áreas clave como carpintería, gastronomía, artesanía, limpieza profesional, reciclaje y lavandería. Estas acciones buscan fomentar la autonomía económica de sus integrantes y, de manera directa, contribuir a la reducción de los índices de reincidencia delictiva.

Alianzas estratégicas y nuevas perspectivas

La consolidación formal de “Nuevo Horizonte” abrirá canales para el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre los sectores público y privado, facilitando programas de capacitación laboral, inserción en empleos formales y un sistema de apoyo integral.

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Asimismo, bajo un modelo enfocado en la justicia restaurativa y la construcción de una sociedad más inclusiva y segura, la asociación adelantó que impulsará la declaratoria oficial del 24 de septiembre como el Día de la Reinserción Social.

Esta fecha buscará instalar en la agenda pública el mensaje de que las segundas oportunidades son viables cuando se cuenta con acompañamiento institucional, confianza y oportunidades reales de desarrollo.