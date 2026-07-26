Tras quema de puente, pobladores aislados urgen una solución al problema en Pedro Juan Caballero

La crítica situación que afecta a los pobladores del asentamiento San Rafael, de Pedro Juan Caballero, quienes debían usar un puente de madera en deplorable estado para cruzar un arroyo, se acentuó esta semana con la quema de la precaria estructura por parte de desconocidos.

Los habitantes de la zona se reunieron en la cabecera de la pasarela destruida y exigieron a las autoridades la construcción de un nuevo puente para poner fin al aislamiento de unas 180 familias que viven en el lugar.

Nueva promesa del gobernador

Tal como ocurre cada vez que los pobladores elevan su voz de protesta desde hace dos años, el gobernador de Amambay, Juan Acosta (ANR), prometió que pondrá fin al problema con la construcción de un nuevo puente de hormigón armado.

Según algunos líderes comunitarios, el ejecutivo departamental se reunió con los afectados y prometió para el transcurso de esta semana el inicio de las obras, que se extenderían hasta octubre o noviembre.

Consultado sobre el punto, Acosta indicó que las obras de construcción iniciarán en la semana, pero no especificó la fecha exacta. Explicó que la compra de los materiales necesarios será financiada por Itaipú Binacional.

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Dijo que para la realización de la obra serán utilizadas maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y que la mano de obra se repartirá entre funcionarios de la misma cartera estatal y la Gobernación de Amambay.

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Los moradores del asentamiento San Rafael y otros usuarios del camino esperan que esta vez no sea otra promesa vacía de los políticos y que, en la mayor brevedad, se construya el nuevo paso para dignificar mínimamente la vida de los que viven en la zona.