A Ultranza: “La Maldad” movía los hilos de las finanzas de Sebastián Marset

El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, acusó a José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo (37), alias La Maldad, por los hechos punibles de asociación criminal (art. 42) y lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44), según la Ley N° 1.340/88 y por lavado de dinero (art. 196) del Código Penal, en el marco del caso A Ultranza.

El agente fiscal también solicitó que la causa, en relación a José Estigarribia, se discuta en la instancia de juicio oral y público. En este sentido, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, deberá convocar a audiencia preliminar y resolver al respecto.

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De acuerdo con datos de la acusación fiscal, José Darío Estigarribia prestó servicios en la función pública entre el 5 de marzo de 2007 y el 1 de julio de 2017, específicamente, dentro del Ministerio Público, donde se desempeñó como funcionario y adquirió conocimientos sobre metodología de investigación del Estado.

En tal sentido, José Estigarribia formó parte del plantel de funcionarios de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico, en dos periodos, entre el 8 de marzo del 2007 y el 15 de julio del 2009 y luego del 20 de noviembre del 2009 al 16 de julio del 2010; posteriormente pasó a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, donde estuvo desde 29 de abril al 2013 al 14 de julio del 2017.

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En todo ese periodo, el mismo habría tenido acceso a información sobre el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (35), hoy procesado en Estados Unidos, teniendo en cuenta que había sido detenido en su país en el año 2013, durante la operación Halcón. Se presume que, luego de compurgar su pena e ingresó a Paraguay desde el 2018 para construir su fachada de empresario, empezó a contactar con Estigarribia.

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La Maldad dentro del núcleo criminal de Sebastián Marset, según Fiscalía

El documento fiscal refiere que, el 10 de abril de 2007, periodo en el que José Estigarribia ya estaba en la Fiscalía como funcionario y realizó la apertura de una cuenta en el banco Itaú. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 2020 y 2021 el mismo tuvo un movimiento total por la suma de G. 930.066.685.

Coincidentemente, el citado periodo coincide con el de mayor actividad de la organización supuestamente codirigida por Sebastián Marset y el acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y de la cual José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, formó parte dentro del núcleo de confianza de Marset.

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En ese sentido, la acusación revela que Estigarribia asumió la función de asistirle a Marset, con quien habría colaborado para su beneficio y el de los demás miembros del grupo, llevando a cabo acciones de aseguramiento e inserción de las ganancias ilícitas, además era el encargado del retiro de sumas de dinero para su entrega al presunto líder uruguayo.

Así también, el 21 de abril de 2020, José Estigarribia llevó a cabo varias operaciones financieras, entre ellas la compra de una camioneta Chevrolet S10, con chapa FAB462, por US$ 35.000 del imputado Jorge Giménez Bogado; luego el 25 de mayo, adquirió otro vehículo de la misma persona, un auto Toyota Premio por G. 24.000.000.

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En los siguientes meses siguió con las operaciones, que no solo consistieron en la adquisición de rodados pues el 14 de julio de 2020, obtuvo de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) el carnet de tenencia de armas y compró al contado, por G. 28.574.000 de Camping 44 una escopeta Mossberg, rifles Armscor y Ruger, aparentemente para la seguridad de Marset.

Posteriormente, el 25 de julio adquirió una Chevrolet Captiva Sport con placa BPK523, por la suma de US$ 6.000; el 20 de agosto, también compró una camioneta Chevrolet S10 con matrícula UAJ 417, por US$ 25.000 y, entre el 26 de agosto y 23 de marzo de 2021, realizó cambio de divisas de dólares a guaraníes y reales en la firma Maxi Cambios por G. 51.495.420 y 1.500 reales, según expone la Fiscalía.

La Maldad comenzó a mover los hilos comerciales y de simulación

En el periodo del 2021, José Estigarribia llevó a cabo más operaciones financieras, entre ellas la registrada el 3 de marzo, cuando aperturó una cuenta en el banco Familiar en la cual acumuló la suma de G. 810.086.487. Sin embargo, lo más llamativo fue que entre el 13 y 31 de marzo se realizaron en la misma depósitos por G. 196.700.000 en cheques y G. 150.000.000 en efectivo por Darío Nicolás Díaz Santoro, sobrino del extraditado Federico Ezequiel Santoro Vassallo.

Pero la operativa en favor de la estructura de Sebastián Marset, según destaca la Fiscalía, comenzó el 18 de marzo de 2021, cuando José Estigarribia compraba la firma “Prokitchen SA” por la suma de US$ 30.000. Previo a ello, había adquirido acciones de la misma empresa.

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En dicha empresa dedicada al rubro gastronómico, bajo la denominación de Woko, habían quedado como principales accionistas José Estigarribia y su hermano, Sergio Martín Estigarribia Cristaldo. El último posteriormente transfirió su participación a Sebastián Marset, quedando este como vicepresidente y José como presidente del negocio.

Después, el 2 de julio de 2021, José Estigarribia y Sebastián Marset, como presidente y vicepresidente recordemos, decidieron cambiar la denominación comercial de Prokitchen SA a Grupo San Jorge, pero la pretensión no prosperó por la existencia de otra empresa homónima.

La empresa, entonces en manos de Estigarribia, siguió operando en el centro de Asunción pues al momento de su compra la misma estaba funcionando. Para ello, mantuvo al encargado del establecimiento a fin de que su funcionamiento sea normal.

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En febrero de 2022, José Estigarribia intentó mudar el local a la zona de Villa Morra y, para ello contrató los servicios de la arquitecta Ana Lucía Manzur Lugo, por un presupuesto inicial de G. 85.505.876, cuya terminación tentativa era para el 4 de marzo de 2022, mientras que la entrega de la cocina era para el 23 de febrero del 2022. Tal cosa no pudo concretarse por la ejecución de la operación A Ultranza, el 22 de febrero de 2022.

Inserción de dinero ilícito en el deporte y principio de la Operación Nexus

El uruguayo Sebastián Marset llegó a tener un fuerte interés por el fútbol, tanto es así que llegó a integrar el plantel del Deportivo Capiatá, en 2021, y hasta pagó la suma de US$ 10.000 para utilizar el dorsal “10”, mientras estuvo por Paraguay. Pero hubo otros clubes en los que se involucró, de distintos modos.

Uno de los clubes en los que se fijó Sebastián Marset y, donde insertó capital presuntamente proveniente del narcotráfico, fue el club Rubio Ñu de Santísima Trinidad. Aquí, a pedido de Gianina García y Marset, José Estigarribia se encargó de llevar a cabo las refacciones y acondicionamientos del área de “concentración”, ubicada debajo del sector platea del estadio.

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Para ese fin US$ se contrató a la decoradora Silvia Karina Haydee Doldán Duarte, US$ 20.000. Cabe señalar que, es la misma profesional que había sido contratada para los trabajos de remodelación y hermoseamiento de cara a la inauguración de la sede de “Total Cars”, de Asunción.

Además, José Estigarribia, también se ocupó de reservar alojamientos para el plantel de Rubio Ñu, en el Hotel & Suites Olimpo, de Itauguá, por la suma de G. 5.575.000. Cabe referir que, todos los pagos hechos en este aspecto fueron facturados a nombre de Prokitchen SA.

A todo ello se suma que, Sebastián Marset habría encargado al acusado Alexis Vidal González Zarate, ocuparse de un grupo de futbolistas que se desempeñaban como futbolistas en el club mencionado, a quienes les proveyó de apoyo económico, alojamiento y nutrición, quienes luego fueron transferidos al Club Trikala, de Grecia.

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Los tres jugadores eran Víctor Hugo Centurión Miranda, Jorge Rodrigo Paredes, Rodrigo Raúl Resquin Jara e Iván Benitez, quienes el 14 de setiembre del 2021 salieron de Paraguay con destino a Grecia, para incorporarse al Club Atlético Trikala. Por dicha operación hubo un pago de por medio, pero los atletas no recibieron dinero.

En el caso de Víctor Centurión, quien se desempeñó como arquero en varios equipos del fútbol paraguayo, así como Alexis Vidal González Zárate y Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, alias Manu, están siendo investigados en el causa iniciada a partir de la Operación Nexus. En este contexto, a Alexis González se le atribuye el liderazgo de una red narcotraficante que comenzó a operar tras los hechos de A Ultranza.

Así también, el 10 de junio de 2021, José Fernando Estigarribia pagó la suma de G. 100.000.000 al Club River Plate de Asunción, en concepto de publicidad, consistente en la colocación del logo correspondiente al “Gimnasio Team Force”, dedicado al ámbito de las artes marciales mixtas (MMA) las cuales él practicaba, que funcionaba en la capital del país, en un tinglado alquilado por un periodo de 5 años.

La Maldad se convirtió en “mano derecha” de Sebastián Marset

De acuerdo con toda la información contenida en la acusación, José Estigarribia también tuvo la misión de acompañar a Sebastián Marset en los viajes a países del extranjero, los cuales habrían servido para concretar negocios relacionados al tráfico de droga y al lavado de los activos.

Uno de esos viajes tuvo como destino Dubái, entre el 17 y el 21 de abril de 2021, cuando también formaron parte del grupo el imputado Federico Santoro Vasallo y los acusados Alberto Koube Ayala y Noelia Colmán.

Mientras Sebastián Marset se encontraba fuera del país, era José Estigarribia el encargado de verificar las actividades hechas por los demás integrantes del núcleo de confianza de Marset, entre ellos el acusado Alexis González. Sin embargo, cuando Marset cayó preso en Dubai, Estigarribia tomó más participación dentro del esquema.

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Es así que, Estigarribia se encargó de verificar la construcción de la casa, en el predio de la Estancia “23 de Abril”, situada en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí, donde también funcionaba la empresa “Summun SA”, adquirida por Gianina García y Alberto Koube, y que debía ser la casa de la pareja García-Marset, tras el retiro del uruguayo del negocio del narcotráfico.

Se agrega que, luego de que Sebastián Marset recuperara su libertad —tras estar detenido en Dubái—, José Estigarribia fue hasta ese país el 9 de febrero del 2022, pero salió desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo Gov. André Franco Montoro (Brasil), donde estuvo hasta su detención y posterior extradición.