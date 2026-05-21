A Ultranza: Gianina García gastó millones en decoración, ropas y joyas pese a no tener ingresos

El fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, acusó anoche a la uruguaya Gianina García Troche pareja del presunto capo narcotraficante Sebastián Marset, por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico (art. 44 de la Ley N° 1881) en concordancia con el artículo 196 del Código Penal, en cuanto al ocultamiento y simulación del origen del dinero ilícito, en el caso A Ultranza.

En su acusación, el representante del Ministerio Público resalta que Gianina García Troche gozó de varios beneficios, principalmente financieros, que fueron obtenidos sin que la misma haya tenido, “durante el tiempo en el que residió en Paraguay, tampoco en el extranjero, entre ellos su país Uruguay, actividad lícita alguna que justifique su fuente de ingreso económico”.

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Añade además el escrito que en Uruguay, Gianina García realizó un trámite de inscripción de una empresa unipersonal con Registro Único Tributario (RUT) N° 216865870011, el 12 de diciembre de 2011, cuando cumplió 18 años; el 30 de julio de 2019, con 26 años, García tramitó la cancelación y clausura del RUT sin emisión de constancias de ingresos.

Aquello se debería a que la misma había estado inscripta bajo un régimen en el cual no presentaba declaración jurada.

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Pese a todo ello, mientras estuvo residiendo en Paraguay, realizó numerosas operaciones financieras por importantes sumas de dinero. Esta incoherencia situacional robusteció la hipótesis de la Fiscalía, de que la misma operó para lavar activos provenientes del narcotráfico, obtenidos previamente como ganancias por su pareja, el presunto narcotraficante Sebastián Marset y su socio Miguel Angel Insfrán, alias Tío Rico.

Gianina García constituyó empresa con acusado en A Ultranza

A través de documentación recogida por el fiscal del caso Deny Yoon Pak, se constató que el 3 de mayo de 2021, Gianina García Troche constituyó con el acusado en la causa A Ultranza y procesado en el caso Nexus, Alexis Vidal González Zárate, una sociedad denominada como “Grupo San Jorge”, con la integración de un capital de G. 1.000.000.000.

En la misma, Gianina García tenía el carácter de presidenta de la firma con el 75% de las acciones, mientras que, a Alexis González, le correspondía el 25% de participación, como vicepresidente.

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La sociedad fue constituida tras la inauguración del taller de automóviles de alta gama, Total Cars, con la participación de los acusados Alberto Koube Ayala y Alexis González, además de los condenados por procedimiento abreviado Tadeo Moisés González Zárate e Irma Vergara, el 23 de abril de 2021, recha en la que se conmemora a “San Jorge”, figura a la que son aficionados García y Marset.

A modo de legalizar las actividades comerciales de la firma San Jorge, se requirieron los servicios profesionales de la contadora Miguelina Amarilla, para las gestiones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Denit), anteriormente SET, para obtener el RUC empresarial N° 80118277-8.

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Esa no fue la única intervención de la citada contadora pues, anteriormente ya realizó gestiones a favor de la acusada Reina Mercedes Duarte Aguilera y también, de las empresas Guaraní Business Import & Export S.A., que es propiedad del acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, que había sido adquirida por intermedio del acusado Rodrigo Montalva.

Destinaron G. 500 millones para funcionamiento de empresa

En el marco de la inauguración del local de Total Cars, Gianina García contrató los servicios de la decoradora Silvia Karina Haydee Doldán Duarte, quien recibió la suma de G. 193.197.463 en concepto de contraprestación por las refacciones, compras de mobiliarios y electrodomésticos para el funcionamiento del negocio.

Dentro de sus labores la citada decoradora se encargó de contratar los servicios de la firma “LaserTec SRL”, para las impresiones de cuadros, los adhesivos, además de su colocación en el local. Por estos servicios, se pagó la suma de G. 76.627.200.

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También se contrataron los servicios de la arquitecta María José Zac, para llevar a cabo reformas de las oficinas, en cuanto a carpintería, pintura, electricidad y equipamientos. En este caso, se emitieron dos comprobantes, uno el 20 de mayo del 2021 por G. 134.496.257 y el otro, por G. 69.162.600.

En tanto que para la colocación de purificadores de agua se pagó a la firma Pamaq SA (Aquamaq), la suma de G. 1.500.000; por otra parte, la firma Framafix SRL fue contratada para la fabricación e instalación de cortinas tipo americana, por la suma de G. 800.000.

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Y para la compra de electrodomésticos se abonó en mayo de 2021, la suma total de G. 32.062.000 a la firma Tupi Ramos Generales SA.

De esta forma, por los servicios de la decoradora y los demás ítems contratados para la puesta en funcionamiento del establecimiento Total Cars, se pagó en total la suma de G. 507.845.520. Los abonos, cabe señalar, se hicieron a través de las cuentas bancarias habilitadas a nombre del Grupo Tapyracuai SA, propiedad de Alberto Koube.

A pesar de que el dinero salió de una empresa –ligada al grupo de Marset y los demás-, las facturas fueron emitidas a nombre de la firma ProKitchen SA, con RUC N° 80107338-3, por ser ella otra empresa adquirida por Sebastián Enrique Marset Cabrera a través del imputado José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo y su hermano Sergio Estigarribia, quién posteriormente, 9 de abril del 2021, le transfirió sus acciones a Marset Cabrera, según la acusación fiscal.

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También se hace mención que, el 2 de julio del 2021, el imputado José Fernando Estigarribia, por encargo del uruguayo Sebastián Marset, cambió la denominación de la empresa “ProKitchen SA” a “Grupo San Jorge”.

Gianina García pagó por decoraciones, joyas y ropas de marcas

El escrito fiscal también hace mención de que la decoradora, que había sido contratada para acondicionar el local de Total Cars, anteriormente ya había sido contratada por la acusada Reina Duarte, específicamente para decoraciones navideñas y de eventos familiares, entre 2020 y 2021, para la familia Marset García.

En esas oportunidades, según la acusación, los pagos fueron hechos en efectivo y personalmente por Gianina García Troche, pero sin que se emitieran facturas.

Para los cumpleaños de sus hijos, Gianina García había contratado en tres oportunidades los servicios de decoración de la empresa unipersonal “María Pompón”, propiedad de Natalia Aguayo Duria.

La primera contratación se dio para decorar una vivienda en Mariano Roque Alonso, en agosto de 2019; mientras que el segundo evento tuvo lugar en Luque. En ambos casos, Gianina García abonó por los servicios con dinero en efectivo.

El último evento, se realizó en el local Área Kids, el 29 de mayo de 2021, cuando Gianina García pagó G. 10.340.000, vía transferencia bancaria, desde la cuenta de Banco Río, habilitada a nombre de Dario Diaz y/o Barbara Santoro, familiares de Federico Santoro Vasallo, por un monto total de G. 23.035.000.

Al igual que con la compra de los objetos para el taller Total Cars, el 27 de abril del 2021, se facturó a nombre de la firma Prokitchen SA, la compra de prendas del local “Carolina Herrera”, del Shopping del Sol, por valor de G. 39.920.727; también el 8 de julio del mismo año, cuando García adquirió un anillo de oro de 18K con brillante de 2.99K, por US$ 30.000 en efectivo, de Acuario Joyas.

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Entre el 14 de mayo y el 16 de octubre de 2021, Gianina García también adquirió productos de la marca Carolina Herrera, del Shopping del Sol, por intermedio de Reina Mercedes Duarte Aguilera, persona de confianza de García y facturadas a su nombre de la citada coacusada, con RUC N° 1360322-1, por un total de G. 155.266.400.

Acusada también pagó por refacción a club de fútbol

Entre otras cuestiones, la Fiscalía también destaca el hecho de que a pesar no contar con ingresos lícitos en Paraguay Gianina García Troche, contrató nuevamente a la decoradora Silvia Karina Doldán, para llevar a cabo el acondicionamiento de habitaciones para los jugadores del Club Rubio Ñu de Santísima Trinidad.

Para el efecto, García le indicó a la profesional que le enviaría la suma de US$ 20.000 a través del imputado José Estigarribia, hasta la sede de Total Cars. Es así que, para el retiro de la plata la decoradora se constituyó en el local, donde tomó el dinero y dejó un recibo de dinero a Édgar Enrique Marset Diaz, suegro de Gianina García.

Por esos trabajos de acondicionamiento, se emitieron facturas por a nombre de la empresa Prokitchen SA, recordando que esta firma estaba al servicio de la estructura de Sebastián Marset.

Al respecto de esta vinculación entre el club ñuense y personas allegadas a Marset, se debe señalar que la institución llegó a estar bajo la lupa de la justicia ante la presunción de que se habría lavado dinero ilícito ahí, debido a que en las camisetas del citado club se estampó la marca de “Total Cars”.