Camioneta del Estado con serios daños tras vuelco en la Transchaco: ¿quién estaba al mando?

Un accidente de tránsito se registró el viernes último a la altura del kilómetro 297 de la Ruta PY09 (Transchaco), en jurisdicción del Puesto Policial N° 2 de Pozo Colorado. Una camioneta perteneciente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social volcó tras perder el control debido a las malas condiciones de la calzada por la lluvia.

El vehículo involucrado es de la marca Isuzu, modelo 2020, color blanco, conducido por Marlene Jara Zárate (27), quien se desempeña como jefa de Transporte de la XV Región Sanitaria - Presidente Hayes.

Según el informe policial, el percance ocurrió cerca de las 12:40, cuando la funcionaria se desplazaba con destino al Centro de Salud de la localidad de Teniente Manuel Irala Fernández. Al alcanzar la zona del kilómetro 297, debido a la inclemencia del tiempo y al asfalto mojado, perdió el control del vehículo.

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La camioneta despistó, cayó a la cuneta y dio un vuelco sobre la vía antes de detenerse. A pesar de la severidad del impacto, que dejó al vehículo con múltiples y cuantiosos daños materiales, no se reportaron personas heridas.

De acuerdo con el documento oficial, la conductora acudió al puesto policial de la zona para formalizar la denuncia correspondiente.

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Dudas sobre quién manejaba la camioneta

Fuentes que se comunicaron con nuestro medio denunciaron que la camioneta en cuestión suele ser destinada al uso particular, trasladando no solo a funcionarios de la XV Región Sanitaria y de hecho, aseguran que al momento del percance reportado, el vehículo supuestamente estaba siendo conducido por la pareja de la denunciante.

Para obtener una versión institucional sobre el suceso y la denuncia del presunto mal uso de los recursos del Estado, intentamos comunicarnos con la directora Amanda Núñez al teléfono con terminación 508, pero no obtuvimos respuesta. Quedamos a disposición para tener más datos de lo ocurrido.

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