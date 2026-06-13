Ambulancia del Hospital de Concepción vuelca en la Ruta PY09

El reporte de la Comisaría 14ª de Montelindo indica que el aparatoso accidente de tránsito se registró a las 6:30 de este sábado, en el kilómetro 206 de la Ruta PY09. El vehículo involucrado es una ambulancia de la marca Isuzu, que pertenece al Hospital Regional de Concepción y era conducida por Néstor Ricardo Alarcón Ferreira.

De acuerdo con el informe policial, las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras el aviso de un transeúnte y acudieron inmediatamente al lugar para verificar lo ocurrido.

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Hablan de mala señalización en la ruta PY03

Según relató el conductor, la poca señalización existente en la zona le impidió divisar a tiempo una rotonda.

El mismo aseguró que, al percatarse de la misma, ya no habría tenido margen suficiente para frenar el rodado, por lo que terminó impactando contra una baranda de seguridad antes de volcar por completo.

A pesar de la magnitud del accidente, tanto el chofer como su acompañante lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos.