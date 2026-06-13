Policiales
13 de junio de 2026 a la - 12:56

Ambulancia del Hospital de Concepción vuelca en la Ruta PY09

Una ambulancia del Hospital Regional de Concepción volcó esta madrugada en el Kilómetro 206 de la Ruta N°09 Carlos A. López.
Una ambulancia del Hospital Regional de Concepción volcó esta madrugada en el Kilómetro 206 de la Ruta N°09 Carlos A. López.Gentileza, Policía

Una ambulancia del Hospital Regional de Concepción volcó en la madrugada de este sábado sobre la Ruta PY09 Carlos Antonio López, en Presidente Hayes. El conductor aseguró que no logró divisar una rotonda en la zona de Montelindo, debido a la escasa señalización del lugar. Tanto él como su acompañante resultaron ilesos.

Por ABC Color

El reporte de la Comisaría 14ª de Montelindo indica que el aparatoso accidente de tránsito se registró a las 6:30 de este sábado, en el kilómetro 206 de la Ruta PY09. El vehículo involucrado es una ambulancia de la marca Isuzu, que pertenece al Hospital Regional de Concepción y era conducida por Néstor Ricardo Alarcón Ferreira.

Una ambulancia del Hospital Regional de Concepción volcó esta madrugada en el Kilómetro 206 de la Ruta N°09 Carlos A. López.
Una ambulancia del Hospital Regional de Concepción volcó esta madrugada en el Kilómetro 206 de la Ruta N°09 Carlos A. López.

De acuerdo con el informe policial, las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras el aviso de un transeúnte y acudieron inmediatamente al lugar para verificar lo ocurrido.

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Hablan de mala señalización en la ruta PY03

Según relató el conductor, la poca señalización existente en la zona le impidió divisar a tiempo una rotonda.

El mismo aseguró que, al percatarse de la misma, ya no habría tenido margen suficiente para frenar el rodado, por lo que terminó impactando contra una baranda de seguridad antes de volcar por completo.

A pesar de la magnitud del accidente, tanto el chofer como su acompañante lograron salir por sus propios medios y resultaron ilesos.