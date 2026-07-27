USF inconclusas en Guairá: Salud dice que reanudarán las obras

Desde el Ministerio de Salud Pública aclararon la situación de la USF de Paso Yobái y San Salvador, dos obras que permanecen inconclusas desde hace meses.

“Nosotros tuvimos un profundo proceso de renovación de muchas USF y estamos haciendo la habilitación gradual de por lo menos 100 en esta etapa”, dijo el viceministro en comunicación con la 730 AM.

Hubo problemas con los pagos

El Dr. Saúl Recalde reconoció que tuvieron problemas de pago con las empresas adjudicadas para las unidades de las ciudades guaireñas pero que existe un diálogo para saldar las deudas.

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“Nosotros habíamos firmado un contrato abierto con tres empresas que iniciaron el proceso y tuvimos problemas con los pagos por lo que se suspendieron las obras de infraestructura”, admitió Recalde.

La autoridad aseguró que están reiniciando los procesos, contactando nuevamente con las empresas, estableciendo un programa de pagas y prometió que en un plazo no mayor a 30 días, se reiniciaran las obras.

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“Vamos a iniciar con San Salvador. Creo que son alrededor de 450.000.000 de guaraníes para culminar el centro. Quiero transmitir tranquilidad a toda la cuarta región sanitaria en relación a estas obras”, insistió.

Una nueva promesa

La obras de estas USF permanecen paralizadas desde hace meses, situación que genera incertidumbre respecto al futuro de ambos proyectos.

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“Esto fue un problema de pagos con las empresas del contrato abierto. Entramos en comunicación con ellas. Vamos a establecer un plan de pagos y reanudar el proceso de avance de obras”, recalcó Recalde.

Para lograr la materialización de estas obras, planean un trabajo coordinado con la gobernación del cuarto departamento. “Ya hablé yo con el gobernador César Sosa (ANR-HC)”, dijo.

“Tuvimos otros inconvenientes en relación a equipamientos en lugares donde las gobernaciones terminaron sus obras. Estamos haciendo un prorrateo para que esto pueda alcanzar hasta fines del 2026”, cerró el viceministro.