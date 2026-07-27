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27 de julio de 2026 a la - 13:32

USF inconclusas en Guairá: Salud dice que reanudarán las obras

Reclaman falta de respuestas sobre millonaria USF inconclusa en Paso Yobái.
Reclaman falta de respuestas sobre millonaria USF inconclusa en Paso Yobái. Foto de archivo.

El viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Saúl Recalde, aseguró que se reanudarán las obras inconclusas en las Unidades de Salud Familiar (USF) ubicadas en Paso Yobái y San Salvador del departamento del Guairá. La autoridad puso un plazo de 30 días para el reinicio.

Por ABC Color

Desde el Ministerio de Salud Pública aclararon la situación de la USF de Paso Yobái y San Salvador, dos obras que permanecen inconclusas desde hace meses.

“Nosotros tuvimos un profundo proceso de renovación de muchas USF y estamos haciendo la habilitación gradual de por lo menos 100 en esta etapa”, dijo el viceministro en comunicación con la 730 AM.

Concejales inspeccionaron las instalaciones del Centro de Salud de San Salvador y cuestionaron la falta de avances en la obra.
Concejales inspeccionaron las instalaciones del Centro de Salud de San Salvador y cuestionaron la falta de avances en la obra.

Hubo problemas con los pagos

El Dr. Saúl Recalde reconoció que tuvieron problemas de pago con las empresas adjudicadas para las unidades de las ciudades guaireñas pero que existe un diálogo para saldar las deudas.

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“Nosotros habíamos firmado un contrato abierto con tres empresas que iniciaron el proceso y tuvimos problemas con los pagos por lo que se suspendieron las obras de infraestructura”, admitió Recalde.

La autoridad aseguró que están reiniciando los procesos, contactando nuevamente con las empresas, estableciendo un programa de pagas y prometió que en un plazo no mayor a 30 días, se reiniciaran las obras.

“Vamos a iniciar con San Salvador. Creo que son alrededor de 450.000.000 de guaraníes para culminar el centro. Quiero transmitir tranquilidad a toda la cuarta región sanitaria en relación a estas obras”, insistió.

Reclaman falta de respuestas sobre millonaria USF inconclusa en Paso Yobái.
Reclaman falta de respuestas sobre millonaria USF inconclusa en Paso Yobái. Foto de archivo.

Una nueva promesa

La obras de estas USF permanecen paralizadas desde hace meses, situación que genera incertidumbre respecto al futuro de ambos proyectos.

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“Esto fue un problema de pagos con las empresas del contrato abierto. Entramos en comunicación con ellas. Vamos a establecer un plan de pagos y reanudar el proceso de avance de obras”, recalcó Recalde.

Concejales revisaron la obra inconclusa del Centro de Salud de San Salvador y cuestionaron la falta de avances en el proyecto.
Concejales revisaron la obra inconclusa del Centro de Salud de San Salvador y cuestionaron la falta de avances en el proyecto.

Para lograr la materialización de estas obras, planean un trabajo coordinado con la gobernación del cuarto departamento. “Ya hablé yo con el gobernador César Sosa (ANR-HC)”, dijo.

“Tuvimos otros inconvenientes en relación a equipamientos en lugares donde las gobernaciones terminaron sus obras. Estamos haciendo un prorrateo para que esto pueda alcanzar hasta fines del 2026”, cerró el viceministro.