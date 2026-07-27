Impulsan declarar patrimonio cultural al teatro “El Molino” de Koki Ruiz

La concejal departamental Gloria Moreno de Delpuerto (ANR-HC) presentó una minuta en la que solicita que la Junta Departamental de Misiones impulse un pedido ante la SNC para declarar patrimonio cultural al teatro “El Molino”, el cual fue creado por el extinto artista plástico Delfín Roque “Koki” Ruiz Pérez.

La edil departamental explicó que el lugar constituye un valioso legado histórico, artístico y cultural para la comunidad de San Ignacio, ya que allí se preparó y armó el altar de frutos del campo para la misa que el papa Francisco ofició en la mañana del domingo 12 de julio de 2015, durante su visita a nuestro país.

Asimismo, recordó que en ese mismo lugar se reunieron más de 70.000 rosarios para elaborar el retablo en el que se dibuja la imagen de María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga, con motivo de la celebración de su beatificación.

“Este lugar, para nosotros los ignacianos, misioneros y paraguayos, es un lugar, hasta diría yo, sagrado. Porque acá funcionó lo que era el primer cine en San Ignacio. También acá Koki dedicó toda su vida. De acá salió el altar de la venida del papa Francisco, el retablo de Chiquitunga”, indicó la concejal.

Lea más: Mangoré volvió a sonar en casa: San Juan Bautista celebró una histórica fiesta internacional de la guitarra

Hijas de “Koki” Ruiz dan clases en el teatro

También señaló que en este teatro las hijas de Koki Ruiz imparten clases de arte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Entonces, ese cuadro viviente que vemos nosotros en Semana Santa nace acá, en este lugar. Entonces yo me hago eco del pedido de mi pueblo, de presentar esta minuta, que fue aprobada por unanimidad de los colegas concejales para solicitar que sea declarado patrimonio cultural”.

Asimismo, expresó que la intención es convertir el espacio en un museo abierto durante todo el año, permitiendo que el público conozca el legado del artista y fortalezca el turismo cultural del departamento.