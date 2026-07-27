Impulsan desde Villarrica la creación de una Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Superior.

Sindicatos de universidades públicas e institutos superiores iniciaron en Villarrica el proceso para conformar una Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Superior, con el objetivo de unificar la representación gremial y promover mejores condiciones laborales, salariales y académicas para docentes y funcionarios de todo el país.

La reunión se llevó a cabo en la capital del Guairá con la participación de dirigentes sindicales de distintas instituciones de educación superior, quienes coincidieron en la necesidad de conformar un espacio de alcance nacional para canalizar los reclamos del sector.

El presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), Mario Vázquez, explicó que el encuentro representa el primer paso para la creación formal de la federación, que pretende nuclear a trabajadores de universidades públicas e institutos superiores.

Según detalló Vázquez, participaron representantes sindicales de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), la Universidad Nacional del Este (UNE), la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican) y la Universidad Nacional de Concepción (UNC), que estuvieron representadas a través de sus respectivos gremios docentes y de trabajadores.

También estuvieron presentes delegados de los institutos superiores públicos Instituto Nacional de Educación Superior (INAES), Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) e Instituto Superior Nacional de Música (ISNAMU), quienes se sumaron a la iniciativa de conformar una organización nacional que represente al sector de la educación superior.

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Vázquez destacó que Villarrica fue elegida como sede del encuentro en el que comenzó a gestarse esta iniciativa, señalando que la ciudad se convierte en el punto de partida para la conformación de una organización de alcance nacional.

El dirigente explicó que la futura federación buscará mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores de la educación superior, incluyendo docentes, funcionarios y demás empleados de las instituciones públicas. Precisó que los objetivos no se limitan al aspecto económico, sino que también apuntan a impulsar mejoras en los ámbitos social, cultural, académico y laboral, promoviendo políticas que beneficien de manera integral al sector.

A criterio de Vázquez, la creación de una federación permitirá fortalecer la capacidad de gestión de los sindicatos ante las autoridades universitarias y los organismos del Estado, considerando que las conquistas laborales requieren organización y trabajo conjunto.

“Los derechos de los trabajadores no se logran esperando sentado en una oficina; hay que golpear puertas y gestionar ante las autoridades”, expresó durante la reunión.

Uno de los principales problemas identificados por los representantes sindicales es la marcada disparidad salarial existente entre universidades públicas, incluso cuando docentes desempeñan funciones idénticas.

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Como ejemplo, Vázquez señaló que un profesor que dicta la asignatura Matemática Ia en la carrera de Ingeniería Informática puede percibir apenas G. 800.000 en una universidad pública, mientras otro docente que desarrolla exactamente la misma materia y cumple la misma carga horaria en otra institución recibe alrededor de G. 4 millones.

Indicó que esas diferencias constituyen una de las principales preocupaciones del sector y reflejan la necesidad de establecer criterios más equitativos para la remuneración de los trabajadores de la educación superior.

No obstante, aclaró que la equiparación salarial es solo uno de los desafíos que pretende abordar la futura federación, ya que también se buscará promover mejores condiciones laborales, mayor estabilidad, capacitación permanente y una representación más sólida a nivel nacional.