Piden ayuda para encontrar a los guacamayos Romeo y Julieta en Encarnación

La pareja de guacamayos rojos urbanizados de la ciudad de Encarnación, conocidos como Romeo y Julieta, se encuentra desaparecida desde hace al menos una semana. Los responsables del Minizoológico Juan XXIII, sitio que les da albergue, piden ayuda a la ciudadanía para poder hallarlos.

Julieta se recuperó recientemente de una herida que le provocaron en el ala el pasado 23 de octubre de 2025. El ave fue atacada por desconocidos, aparentemente con un rifle de aire comprimido, en el barrio Kennedy de la ciudad.

El guacamayo fue derivado a clínicas de Asunción tras la rotura de su ala. Retornó a la ciudad el pasado 9 de marzo de este año.

Julieta no podía volar y estaba en una jaula en el zoo Juan XXIII. Después de un tiempo y con la ayuda de Romeo, retomó el vuelo y volvió a recorrer la ciudad.

Los responsables piden que cualquier información sea facilitada a Victoriano Fretes (0982 388580), Andrés Morel (0981 286890) o Beto Rivas (0984 348114).

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¿Quiénes son Romeo y Julieta?

Las aves, bautizadas como “Romeo” y “Julieta”, fueron criadas por una familia cercana al Hospital Pediátrico Municipal, en el barrio Quiteria. Fueron entregadas al Minizoológico Juan XXIII con la intención de ofrecerles una vida mejor hace dos años. Se trata de un par de guacamayos rojos (Ara chloropterus).

Las aves solían ser avistadas en el microcentro, hacia el Palacio de Justicia, en Villa del Maestro y hacia el zoológico, donde retornaban por la mañana y por la tarde. Este patrón se interrumpió desde la semana pasada, lo que causó preocupación en sus cuidadores.

Actualmente, el territorio natural de esta especie de aves abarca solamente el norte de la región Oriental. Esta especie se encuentra catalogada como en peligro de extinción debido a la reducción de su hábitat natural.

Además, este tipo de aves es pasible de ser víctima del mercado negro de animales exóticos, muy vigente en zonas de frontera.