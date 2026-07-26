Proyectan construir la primera clínica veterinaria pública en Encarnación

La Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Itapúa encabeza un proyecto que pretende construir una clínica veterinaria pública en la ciudad de Encarnación. El trabajo fue socializado y elaborado a partir de organizaciones de rescate animal en la ciudad.

La ingeniera Verónica Berestovoy, de la dependencia gubernamental, indicó que el trabajo de las organizaciones se desarrolla con un alto costo, que además genera deudas para las mismas.

En contrapartida, ayudan no solamente al bienestar animal, sino que también aportan a mitigar el impacto ambiental que causarían animales enfermos y muertos en la ciudad.

El proyecto será remitido para ser estudiado en la Junta Departamental, donde solicitan una inversión de G. 1.521.808.080. Contaría con 22 espacios y una dimensión de 446 m².

El espacio sería entregado por la Municipalidad de Encarnación y se construiría en la avenida Costanera del barrio San Pedro, casi calle Aguapey, en cercanías del puente que une con el barrio Santa María.

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El proyecto

Posteriormente, plantean en una segunda etapa una inversión para equipamiento. Además, entregarán la administración a la comuna encarnacena.

El diputado Carlos Pereira, uno de los proyectistas, indicó que la Municipalidad de Encarnación estaría realizando la contratación de dos profesionales veterinarios para esta clínica.

Afirmó que esta iniciativa solamente ofrecerá atención médica veterinaria y que no estará destinada a albergar animales.

Explicó, además, que el objetivo no es competir con las clínicas privadas, sino más bien ofrecer una alternativa para personas de escasos recursos y también para las organizaciones de rescate animal.

Por su parte, el secretario de Obras, ingeniero Custi Ecker, explicó que trabajaron en conjunto con el sector privado para orientar los diseños a partir de las necesidades que puede tener una clínica de este tipo.

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Salud Pública

La salud animal de las mascotas es importante para la salud pública, detallaron. Esto porque previene enfermedades zoonóticas, controla parásitos peligrosos y mejora el bienestar mental y físico de las personas.

También, los animales muertos y libres por las calles no solo son un vector de enfermedades, sino que también causan accidentes de tránsito en las rutas y contaminación del ambiente en caso de que mueran y queden a la intemperie, explicaron.

La Municipalidad de Encarnación cuenta con una Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, que encabeza en paralelo acciones de control de la población de animales domésticos. Entre las acciones desarrolladas están las jornadas de castración, por ejemplo.