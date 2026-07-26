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26 de julio de 2026 a la - 12:32

Proyectan construir la primera clínica veterinaria pública en Encarnación

Perro sentado junto a una mujer en un banco, edificio de clínica veterinaria pública de fondo con señalización clara.
La Gobernación de Itapúa anunció un proyecto para una clínica veterinaria en Encarnación, destinada a atender mascotas y animales rescatados.Gentileza

La Gobernación de Itapúa presentó un proyecto ejecutivo para edificar una clínica veterinaria pública en Encarnación, con el objetivo de brindar atención sanitaria a mascotas y animales rescatados en la ciudad. Estaría ubicada en el barrio San Pedro de la ciudad y representará una inversión de más de G. 1.500 millones.

Por Sergio González

La Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Itapúa encabeza un proyecto que pretende construir una clínica veterinaria pública en la ciudad de Encarnación. El trabajo fue socializado y elaborado a partir de organizaciones de rescate animal en la ciudad.

La ingeniera Verónica Berestovoy, de la dependencia gubernamental, indicó que el trabajo de las organizaciones se desarrolla con un alto costo, que además genera deudas para las mismas.

En contrapartida, ayudan no solamente al bienestar animal, sino que también aportan a mitigar el impacto ambiental que causarían animales enfermos y muertos en la ciudad.

Tres personas en mesa de presentación; hombre central discutiendo proyecto, mientras otros dos escuchan atentamente en ambiente formal.
La Gobernación de Itapúa expone un proyecto de clínica veterinaria pública en Encarnación, con inversión de más de G. 1.500 millones.

El proyecto será remitido para ser estudiado en la Junta Departamental, donde solicitan una inversión de G. 1.521.808.080. Contaría con 22 espacios y una dimensión de 446 m².

El espacio sería entregado por la Municipalidad de Encarnación y se construiría en la avenida Costanera del barrio San Pedro, casi calle Aguapey, en cercanías del puente que une con el barrio Santa María.

Mujer tras mostrador en clínica veterinaria pública, trabajando en computadora en un ambiente moderno con decoraciones de bienestar animal.
La Gobernación de Itapúa anunció un proyecto para construir una clínica veterinaria en Encarnación, priorizando la salud y el bienestar animal.

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El proyecto

Posteriormente, plantean en una segunda etapa una inversión para equipamiento. Además, entregarán la administración a la comuna encarnacena.

Hombre con gato en brazos y mujer con perro, sentados en banco frente a la clínica veterinaria en un día soleado.
Un hombre y una mujer esperan en el exterior de la futura clínica veterinaria en Encarnación con sus mascotas.

El diputado Carlos Pereira, uno de los proyectistas, indicó que la Municipalidad de Encarnación estaría realizando la contratación de dos profesionales veterinarios para esta clínica.

Afirmó que esta iniciativa solamente ofrecerá atención médica veterinaria y que no estará destinada a albergar animales.

Explicó, además, que el objetivo no es competir con las clínicas privadas, sino más bien ofrecer una alternativa para personas de escasos recursos y también para las organizaciones de rescate animal.

Por su parte, el secretario de Obras, ingeniero Custi Ecker, explicó que trabajaron en conjunto con el sector privado para orientar los diseños a partir de las necesidades que puede tener una clínica de este tipo.

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Salud Pública

La salud animal de las mascotas es importante para la salud pública, detallaron. Esto porque previene enfermedades zoonóticas, controla parásitos peligrosos y mejora el bienestar mental y físico de las personas.

Mujer acaricia a un perro dorado sentada en un banco, mientras un hombre lee concentrado. Ambiente limpio y soleado.
Personas disfrutan del ambiente de la nueva clínica veterinaria pública en el barrio San Pedro de Encarnación.

También, los animales muertos y libres por las calles no solo son un vector de enfermedades, sino que también causan accidentes de tránsito en las rutas y contaminación del ambiente en caso de que mueran y queden a la intemperie, explicaron.

La Municipalidad de Encarnación cuenta con una Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal, que encabeza en paralelo acciones de control de la población de animales domésticos. Entre las acciones desarrolladas están las jornadas de castración, por ejemplo.