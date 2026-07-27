San Ignacio: preparan feria de la agricultura familiar

Este miércoles 29 de julio se realizará, en la ciudad de San Ignacio, Misiones, una feria agropecuaria de la agricultura familiar organizada por la Asociación de Feriantes Ignacianos.

La actividad se desarrollará desde las 06:00 en el estacionamiento de un conocido supermercado de la ciudad, ubicado sobre la avenida principal.

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La feria tiene como objetivo apoyar a los pequeños productores de la zona, fomentar la agricultura familiar y brindar a la ciudadanía la posibilidad de acceder a productos frescos directamente de los feriantes.

Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir verduras y hortalizas frescas como lechuga, cebolla, tomate, locote, entre otros productos. Además, se ofrecerán productos elaborados de manera artesanal y otras producciones a precios accesibles.