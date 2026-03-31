Productores locales ofrecen alimentos frescos para mejorar ingresos por Semana Santa

Con la participación de productores agropecuarios de San Juan Bautista, Misiones, miembros de la Asociación de Feriantes llevan adelante la tradicional feria de Semana Santa en la plaza Boquerón. La actividad reúne a más de 20 productores de la zona y busca fortalecer la economía de las familias rurales.

Los compradores podrán acceder a productos frescos de calidad a precio justo, y llevar lo esencial para el consumo en familia en estos días santos como queso, huevo casero, harina de maíz, leche, almidón, que son los ingredientes principales para el “chipa apo”.

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También cuentan con carne de cerdo, oveja, gallina casera, poroto rojo, maní, habilla, tomate, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, entre otros productos.

“Ya estamos con otra edición de nuestra feria granjera, que en esta ocasión estamos con todos los productos de Semana Santa a buen precio. El queso está a G. 40 mil el kilogramo, harina de maíz a G. 13 mil el kilogramo, grasa de cerdo a G. 35 mil el kilogramo, carne de cerdo está a G. 40 mil el kilogramo y también en esta ocasión tenemos la masa hecha para la chipa que está a G. 30 mil el kilogramo”, señaló la presidenta Daniela Caballero.

La misma mencionó que desde tempranas horas se tiene un buen movimiento, la gente ya se acerca a adquirir los diversos productos que están ofertando en esta jornada.