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27 de julio de 2026 a la - 12:51

Saraki recibe reconocimiento internacional por impacto en inclusión

Mujeres en atuendos formales y un hombre mayor en traje oscuro sonríen durante un evento de premiación, con un premio en manos de una de ellas.
Fundación Saraki recibe premio ATADES, reconocimiento internacional en España por el programa Mbarete.

La Fundación Saraki recibió en España un reconocimiento internacional por su impacto en la inclusión de personas con discapacidad. La organización fue seleccionada de entre 47 candidaturas de 13 países.

Por ABC Color

La Fundación Saraki dio a conocer que su programa Mbarete fue distinguido con el Premio ATADES de entre 47 candidaturas de más de 13 países del continente americano.

La distinción internacional destaca iniciativas capaces de generar un impacto social sostenible para las personas con discapacidad.

La distinción se otorgó porque el trabajo impulsa la inclusión económica a través del fortalecimiento de emprendimientos, el acceso a oportunidades laborales y el acompañamiento para que las personas con discapacidad desarrollen proyectos de vida con mayor autonomía e independencia, según destacan.

“Este premio demuestra que cuando existen oportunidades, las personas con discapacidad pueden desarrollar todo su potencial. Este reconocimiento pertenece a cada emprendedor, a cada familia, a cada empresa aliada y a todas las personas que creen que la inclusión cambia vidas”, expresaron desde la Fundación Saraki.

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Grupo de 13 personas, la mayoría mujeres con vestidos coloridos y un hombre en traje oscuro, sonriendo en un entorno arquitectónico notable.
Fundación Saraki recibe premio ATADES, reconocimiento internacional en España por el programa Mbarete.

Lazos con programas de inclusión en el mundo

Explican que más allá de la premiación, la visita a España representó una oportunidad para conocer experiencias innovadoras en vida independiente, formación para el empleo, inclusión laboral y participación comunitaria.

Agregan que la agenda también permitió intercambiar conocimientos, fortalecer alianzas y recoger buenas prácticas que contribuirán a seguir impulsando programas de inclusión en Paraguay.

Destacan que la experiencia reafirmó que la inclusión se fortalece cuando las organizaciones comparten conocimientos, generan alianzas y trabajan de manera colaborativa para ampliar oportunidades.

Indicaron que para la Fundación Saraki, este reconocimiento representa un respaldo internacional a más de tres décadas de trabajo promoviendo los derechos, la participación y la inclusión plena de las personas con discapacidad.

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Catorce personas posan en un escenario con estatuillas en manos, todas vestidas formalmente, en ambiente festivo.
Fundación Saraki recibe premio ATADES, reconocimiento internacional en España por el programa Mbarete.

¿Qué es la Fundación Saraki?

Afirmaron que al mismo tiempo, este viaje posicionó a Paraguay como un referente regional en la construcción de modelos innovadores de inclusión y demuestra que las iniciativas nacidas en América Latina pueden inspirar transformaciones en otras partes del mundo.

La Fundación Saraki es una organización paraguaya con más de 30 años de trayectoria dedicada a promover la inclusión social y económica de las personas con discapacidad.

A través de programas innovadores, alianzas estratégicas e incidencia en políticas públicas, trabaja para generar oportunidades de capacitación, empleo, emprendimiento y desarrollo personal, impactando cada año a cientos de personas y sus familias en todo el país.