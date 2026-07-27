Voluntarios de KOICA realizan exitosa campaña de salud en la UNA

Los voluntarios del proyecto de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), asignados al Complejo Santo Domingo para Adultos Mayores, llevaron a cabo con gran éxito una campaña integral de salud y difusión cultural en las instalaciones de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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La iniciativa tuvo como objetivo promover la concienciación sobre la importancia de la prevención y el cuidado médico en la comunidad, atrayendo a una importante cantidad de estudiantes, docentes y ciudadanos.

Prevención y controles médicos al alcance de todos

Durante el evento, los asistentes se beneficiaron de controles de salud totalmente gratuitos, diseñados para la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular y metabólico. Entre los servicios se incluyeron:

Medición de presión arterial para la prevención de hipertensión.

Controles de glucemia para el monitoreo de los niveles de azúcar en sangre.

Evaluaciones del Índice de Masa Corporal (IMC) orientadas a la detección y prevención de la obesidad.

Los profesionales de la salud y voluntarios enfatizaron que este tipo de operativos itinerantes son fundamentales para fomentar hábitos de vida saludables en la población joven y adulta.

Un puente intercultural: acercando las tradiciones de Corea

Además de la atenciones en salud, el evento ofreció un espacio de integración a través del intercambio cultural. Los voluntarios organizaron talleres y actividades tradicionales coreanas, entre las que sobresalió la dinámica de escritura de nombres en Hangul (el alfabeto coreano).

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Esta propuesta despertó un profundo interés entre los presentes, quienes pudieron experimentar de primera mano aspectos de la cultura coreana y llevarse un recuerdo personalizado.

Actualmente, los voluntarios de KOICA desarrollan una labor fundamental en el Complejo Santo Domingo, donde impulsan diversos programas de apoyo emocional, recreación y educación en salud enfocados en elevar la calidad de vida y el bienestar integral de los adultos mayores de la comunidad.