Realizan feria de productos frutihortícolas en Pedro Juan Caballero

Este martes los trabajadores del área rural de Pedro Juan Caballero y sus alrededores se instalaron en el casco céntrico de esta capital departamental desde las primeras horas para ofrecer sus productos a los clientes de la zona en el marco de la tradicional feria de productos frutihortícolas.

Los productores están apostados en calle Perpetuo Socorro entre Carlos Antonio López y Natalicio Talavera, centro de esta ciudad.

Ofrecen opciones tanto a los consumidores directos como también a aquellos que pretenden la reventa en los barrios de la ciudad.

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¿Cuánto cuestan los productos?

Según un listado proveído por los feriantes, existe una excelente variedad de ofertas de productos hortigranjeros.

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Los precios de tomate, según la calidad, están entre G. 6.000 y G. 8.000 el kilo, la zanahoria a G. 5.000 el kilo y el locote a G. 10.000 el kilo.

En el lugar también ofrecen huevos caseros a G. 24.000 la docena, mandioca a G. 4.000 el kilo, además de berro, espinaca, perejil, repollo y otros productos que forman parte de la producción local, según los responsables de la feria que se extiende hasta poco después del mediodía.