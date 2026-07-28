Trata de Personas: alistan protocolo para la detección temprana de situaciones de riesgo

El Protocolo de Actuación para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Puestos de Control Migratorio de la República del Paraguay, actualmente en etapa de revisión para su posterior aprobación. El titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, explicó que con la aplicación de directrices internacionales a través de esta suerte de guía, se espera poder evitar la salida de compatriotas en situaciones consideradas dudosas.

“Es un borrador que estamos trabajando para estandarizar un procedimiento interno de acuerdo a lineamientos internacuonales que permitan detectar y rescatar a eventuales víctimas antes de que estas salgan del país inclusive, dentro de nuestro ámbito de competencia”, explicó el titular de la Dirección Nacional de Migraciones.

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Acciones operativas anti trata de personas

Kronawetter comentó que se trata de un trabajo interinstitucional y adelantó los principales lineamientos que va a tener el documento actualmente en estudio y las acciones operativas en estudio, que transcribimos a continuación:

Observación e identificación de indicadores de riesgo durante el control migratorio, tales como inconsistencias en la documentación, contradicciones en el relato del viaje, desconocimiento del destino, dependencia de terceros, retención de documentos o signos de miedo e intimidación. Realización de entrevistas migratorias cuando existan indicios de riesgo, procurando que la persona pueda responder sin presiones y utilizando como referencia la Guía Regional del MERCOSUR. Activación inmediata del protocolo cuando se detecten indicios de una posible situación de trata. Documentación formal del caso mediante un Acta de Actuación, registrando objetivamente los hechos observados, los indicadores detectados y las medidas adoptadas. Comunicación inmediata del caso al Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional y a la Unidad Especializada del Ministerio Público; cuando la posible víctima sea menor de edad, también a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Adopción de medidas de protección inmediata, garantizando un espacio seguro, la confidencialidad de la información y la integridad de la posible víctima mientras intervienen las autoridades competentes. Remisión, centralización y registro institucional de las actuaciones, permitiendo el seguimiento de los casos y la generación de información para la gestión institucional. Capacitación continua de los funcionarios migratorios para fortalecer sus capacidades en la detección temprana y aplicación del protocolo.

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Trabajo interinstitucional para ajustar los últimos detalles

Precisamente el 21 de julio pasado, tuvo lugar una reunión con representantes de distintas instituciones para la evaluación del documento, a fin de exponer observaciones y aportes a la redacción del protocolo, de manera a ajustar todos los detalles para su aprobación.

Participaron en la oportunidad representantes del Departamento de Control Antitrata de Personas de la Policía Nacional, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y del Ministerio de la Defensa Pública. En representación de la Dirección Nacional de Migraciones participaron el director general de Asuntos Internacionales, Fernando Pedrozo; el director de Movimiento Migratorio, Favio Espinoza; el director de Cooperación y Enlace, Rafael Orrego y la funcionaria de la Dirección General de Asuntos Internacionales (DGAI), Gloria Paiva.