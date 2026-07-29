Antidrogas de Paraguay y Brasil inician Operación Nueva Alianza 56 en Amambay

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) anunció este miércoles el inicio de la Operación Nueva Alianza 56 con un amplio despliegue de fuerzas operativas en el Departamento de Amambay.

La incursión es ejecutada por miembros de las Fuerzas Especiales y agentes especiales antidrogas de la Senad con el apoyo de helicópteros de la Policía Federal del Brasil y de la Fuerza Aérea Paraguaya, además del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), según detallaron desde la cartera estatal de nuestro país.

Durará dos semanas

Desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informaron que la Operación Nueva Alianza 56 se extenderá durante al menos dos semanas y tendrá como objetivo la destrucción sistemática de plantaciones, campamentos narcos, centros de procesamiento y toda la infraestructura utilizada por las organizaciones criminales para sostener la producción y el tráfico de drogas.

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El operativo, que incluye incursiones por aire y por tierra, es coordinado en representación del Ministerio Público por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, según un boletín de la Senad.