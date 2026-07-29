Bomberos de Lambaré lanzan colecta anual con meta de G. 50 millones

Los Bomberos Voluntarios de Lambaré iniciarán este viernes su tradicional colecta anual, en coincidencia con la conmemoración del Día del Bombero Paraguayo. La institución busca recaudar G. 50.000.000 para cubrir gastos operativos, principalmente combustible, insumos y mantenimiento del cuartel.

El voluntario Daniel Palacios explicó que la compañía depende en gran medida de la solidaridad de la ciudadanía para mantenerse operativa durante todo el año.

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Dónde estarán los voluntarios

La colecta comenzará el viernes en la explanada de la Municipalidad de Lambaré, ubicada sobre las avenidas Luis María Argaña y Cacique Lambaré.

Desde el sábado, los bomberos estarán distribuidos en los principales semáforos de la ciudad, entre ellos los cruces de Cacique Lambaré y Luis María Argaña, Luis María Argaña y avenida Perón, además de la intersección de Cacique Lambaré con la Costanera y avenida Perón.

Palacios señaló que los voluntarios estarán plenamente identificados con uniforme azul, casco amarillo, credencial institucional y alcancía oficial para recibir las donaciones.

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Los recursos alcanzarían solo para unos meses

Según indicó, la meta es reunir G. 50.000.000, monto que permitiría sostener el funcionamiento del cuartel durante aproximadamente tres o cuatro meses.

Explicó que los mayores gastos corresponden al combustible de las unidades de emergencia, la compra de insumos utilizados en los rescates y la atención de accidentes, además del mantenimiento de la infraestructura.

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Accidentes elevan el consumo de insumos

El voluntario afirmó que en Lambaré se registra una importante cantidad de accidentes de tránsito, especialmente durante la noche, lo que incrementa el consumo de materiales de primeros auxilios y otros insumos indispensables para las intervenciones.

Añadió que, fuera de la colecta anual, la compañía financia sus actividades mediante rifas, hamburguesadas, tallarinadas y otras iniciativas para obtener recursos.

Palacios recordó que la colecta en los semáforos se realiza únicamente una vez al año e instó a la ciudadanía a colaborar con confianza, destacando que el aporte de la comunidad es fundamental para garantizar la continuidad del servicio de emergencias en la ciudad.