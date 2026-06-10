Municipalidad de Asunción pagará parte de la deuda histórica a los Bomberos Voluntarios

Tras una larga espera y gestiones administrativas, los cuerpos de Bomberos Voluntarios (amarillo y azules) recibieron la noticia de un alivio financiero inmediato.

La Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Luis Bello, se comprometió a comenzar el pago de una deuda histórica que asciende a los 10.000 millones de guaraníes, cifra acumulada debido a la falta de transferencia del 3,5% correspondiente a los impuestos por construcción, según establece la ordenanza vigente desde 2012.

La última vez que los bomberos percibieron este aporte reglamentario fue en el año 2020, cuando recibieron 186 millones de guaraníes. Esta nueva etapa de pagos representa un respiro necesario para una institución que depende fundamentalmente de estos fondos para operar.

Lorena Canan, presidenta del gremio de Bomberos Voluntarios, explicó los detalles del acuerdo: “De la deuda total que se tiene con el cuerpo de Bomberos Voluntarios, 3.000 millones de guaraníes es lo que va a ser desembolsado por ahora. De eso, corresponde un 60 por ciento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y el 40 por ciento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción”.

Lea más: Concepción: colecta para saldar deuda por la compra de un carro hidrante

“Esto oxigena bastante el servicio, porque veníamos ya bastante comprometidos y ajustados con nuestro presupuesto. No hay equipos ni las condiciones necesarias para salir y cumplir de la mejor forma posible con la labor”, reconoció Canan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá del impacto técnico, la dirigente destacó el componente humano de esta medida: “Más allá del aporte económico, esto hace que haya un impulso motivacional para nuestros bomberos, porque es un reconocimiento a la labor del personal. Este aporte fortalece nuestra capacidad de respuesta y por ello estamos muy contentos por dar este paso tan trascendental”.

Exigencia de cumplimiento

El gremio fue enfático en recordar la importancia de la estabilidad financiera para una labor que no puede detenerse. El objetivo, según indicaron, es que la Municipalidad de Asunción cumpla estrictamente con la ordenanza municipal que exige que estos aportes sean abonados de manera trimestral, evitando así el deterioro de los servicios de emergencia que protegen a toda la ciudadanía.