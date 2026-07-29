Dirigentes campesinos piden ser incluidos en los COED de Misiones ante posible impacto de El Niño

La dirigente social y campesina del distrito de Santa Rosa, Misiones, Marta Pavon, señaló que entregaron una nota al presidente de la Asociación de Intendentes de Misiones, Ramón Sanabria (ANR-HC), intendente de Santa María, solicitando la incorporación de representantes de las organizaciones campesinas en los COED.

Según explicó, la dirigente campesina y social, considera necesaria la participación de los dirigentes campesinos, debido a que son los productores agrícolas quienes podrían verse afectados directamente por los efectos del fenómeno climático anunciado.

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“Estamos indignados con la conformación del COED, porque están integrando instituciones y personas que no tienen nada que ver con las inundaciones o los problemas que acarrean los efectos del fenómeno climático El Niño, y a nosotros no nos tienen en cuenta, siendo quienes realmente seremos afectados”, manifestó Pavón.

La dirigente indicó que los COED ya fueron conformados en varios distritos del departamento y que, hasta el momento, los representantes de las asociaciones campesinas no fueron convocados para formar parte de estos espacios de coordinación.

“Tras esta situación nos reunimos y elaboramos una nota en la que solicitamos ser incluidos, porque nosotros somos los agricultores que seremos afectados directamente. Según se anuncia, tendremos lluvias de gran magnitud y eso estaría afectando a las diferentes producciones que tenemos”, agregó.

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Por su parte, el intendente de Santa María y presidente de la Asociación de Intendentes de Misiones, Ramón Sanabria, confirmó que recibió la nota presentada por las organizaciones campesinas y sociales.

El jefe comunal señaló que los representantes de las asociaciones serán incorporados a los COED, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño, previsto para finales de agosto y que podría generar consecuencias en la zona.