Nacionales
29 de julio de 2026 a la - 10:59

Dirigentes campesinos piden ser incluidos en los COED de Misiones ante posible impacto de El Niño

Santa Rosa Misiones.
Marta Pavón, dirigente social de Santa Rosa Misiones.

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Dirigentes de organizaciones campesinas y sociales del departamento de Misiones solicitaron ser incluidos en los Centros de Operaciones de Emergencia Distrital (COED), que se vienen conformando en los municipios ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño, que podría generar lluvias de gran magnitud y afectar principalmente al sector productivo.

Por Jesús Riveros

La dirigente social y campesina del distrito de Santa Rosa, Misiones, Marta Pavon, señaló que entregaron una nota al presidente de la Asociación de Intendentes de Misiones, Ramón Sanabria (ANR-HC), intendente de Santa María, solicitando la incorporación de representantes de las organizaciones campesinas en los COED.

Según explicó, la dirigente campesina y social, considera necesaria la participación de los dirigentes campesinos, debido a que son los productores agrícolas quienes podrían verse afectados directamente por los efectos del fenómeno climático anunciado.

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“Estamos indignados con la conformación del COED, porque están integrando instituciones y personas que no tienen nada que ver con las inundaciones o los problemas que acarrean los efectos del fenómeno climático El Niño, y a nosotros no nos tienen en cuenta, siendo quienes realmente seremos afectados”, manifestó Pavón.

La dirigente indicó que los COED ya fueron conformados en varios distritos del departamento y que, hasta el momento, los representantes de las asociaciones campesinas no fueron convocados para formar parte de estos espacios de coordinación.

“Tras esta situación nos reunimos y elaboramos una nota en la que solicitamos ser incluidos, porque nosotros somos los agricultores que seremos afectados directamente. Según se anuncia, tendremos lluvias de gran magnitud y eso estaría afectando a las diferentes producciones que tenemos”, agregó.

Ayolas
Zona de Ayolas afectada por la inundación. (archivo).

Por su parte, el intendente de Santa María y presidente de la Asociación de Intendentes de Misiones, Ramón Sanabria, confirmó que recibió la nota presentada por las organizaciones campesinas y sociales.

El jefe comunal señaló que los representantes de las asociaciones serán incorporados a los COED, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño, previsto para finales de agosto y que podría generar consecuencias en la zona.