San Ignacio activa su Centro de Emergencia ante posible impacto de El Niño

En la comunidad de San Ignacio, Misiones, se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el objetivo de coordinar acciones preventivas ante las posibles consecuencias de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño, cuyo impacto fue advertido por la Dirección de Meteorología.

En ese contexto, la jefa comunal ignaciana, Cristina Ayala (ANR-HC), señaló que el objetivo es contar con una estructura organizada que permita responder de manera rápida y eficiente si las condiciones climáticas generan situaciones de emergencia en el distrito.

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“Esperamos que todo quede solo en un pronóstico y que no tengamos que enfrentar una emergencia, pero queremos estar preparados”, manifestó.

Entre las primeras acciones, anunció que solicitará al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la limpieza y verificación de desagües pluviales, además del mantenimiento de los canales de drenaje, con el fin de facilitar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de inundaciones.

Ayala recordó que San Ignacio cuenta con sectores vulnerables a inundaciones, especialmente en barrios, asentamientos, colonias y zonas periurbanas, por lo que instó a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía a trabajar de forma coordinada.

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Según los registros, los asentamientos más afectados por las inundaciones ocasionadas por el desborde del arroyo Guayakí son el asentamiento Martí Rolón y la comunidad que lleva el mismo nombre del cauce hídrico.

Mauricio Bolla, representante de la Gobernación de Misiones, explicó que si bien el fenómeno El Niño es ampliamente conocido, es necesario analizar los distintos escenarios que enfrentará cada distrito del departamento, ya que los impactos no serán iguales en todos los casos.

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Indicó que, mientras algunas localidades están preocupadas por las posibles crecidas de los ríos que podrían afectar a isleños, pescadores y productores, en San Ignacio, el principal riesgo, está relacionado con el exceso de lluvias y la capacidad de drenaje de las zonas bajas, los asentamientos y los barrios periurbanos.

Agregó que las precipitaciones intensas podrían ocasionar anegamientos en sectores vulnerables y también generar consecuencias sanitarias, como un aumento de casos de dengue y otras enfermedades, lo que requerirá un trabajo articulado entre instituciones como el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), el Ministerio de Salud Pública y otras entidades que integran el COE.

Fenómeno El Niño

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que el fenómeno de El Niño podría instalarse durante el segundo semestre del año, generando condiciones favorables para un aumento de las lluvias en Paraguay.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas debido al posible incremento de crecidas de ríos, inundaciones y otros eventos asociados al exceso de precipitaciones.