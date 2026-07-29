Excárcel de Tacumbú alcanza un 90% de su remodelación en estas áreas

Según el MJ, actualmente continúan los trabajos de remodelación en el Centro Nacional de Prevenidos y la institución sostiene que las obras “registran un importante nivel de avance en el marco del proceso de transformación de la infraestructura penitenciaria”.

El objetivo de la remodelación es “garantizar y fortalecer” las condiciones de habitabilidad, seguridad y gestión del establecimiento, sostienen.

Asimismo, los trabajos son encabezados, coordinados y supervisados por la Dirección de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia y de momento se alcanza un 90 % de ejecución en las áreas de servicios como la intendencia, cocina, panadería y carnicería.

Por otra parte, las intervenciones en los pabellones tienen un avance del 60%.

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PPL participan de las obras

Un punto que resalta la cartera estatal es que como parte de la política de reinserción social impulsada por la cartera de Estado, 120 personas privadas de libertad (PPL) participan activamente en las obras, contratadas por la empresa responsable de la construcción.

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“Esta iniciativa les permite acceder a una oportunidad laboral formal, desarrollar habilidades y adquirir experiencia que contribuirá a su proceso de reintegración social”, aseguran.

Además, sobre los pabellones sostienen que pabellones están siendo adecuados bajo un esquema modular que permitirá “una mejor clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo con sus perfiles”.

Finalmente, el Centro Nacional de Prevenidos alberga a más de 1.200 personas privadas de libertad y mediante esta remodelación se espera “optimizar las condiciones” funcionamiento del establecimiento.

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