Hospital General de Itapúa afina preparativos sanitarios para el Mundial de Rally

De cara al Mudial del Rally, que se celebrará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa, el Hospital General de Itapúa intensificó sus preparativos operativos y logísticos. Estas acciones se desarrollan en el marco del Plan Operativo de Cobertura Sanitaria impulsado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Recientemente, el director del nosocomio, Dr. Juan María Martínez, acompañado por integrantes del Comité de Salud del WRC, llevó a cabo un recorrido de verificación para supervisar de primera mano los recursos destinados al evento.

Durante la jornada se evaluaron la disponibilidad de insumos, medicamentos, equipamientos y la preparación estratégica del establecimiento para consolidarlo como centro de referencia.

La inspección permitió constatar la organización de los recursos humanos, el estado de la infraestructura y la operatividad de los protocolos de atención ante eventuales emergencias. El objetivo principal es asegurar una respuesta oportuna y eficiente tanto para los competidores y equipos técnicos como para el público local y los turistas que se congregarán en la región.

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El fortalecimiento de este centro asistencial forma parte de un despliegue sanitario de gran envergadura coordinado por la cartera de Salud.

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El operativo integral contempla:

Una red integrada de establecimientos de salud.

42 puestos fijos de atención distribuidos en los tramos de la competencia.

44 ambulancias (básicas y avanzadas).

5 clínicas móviles.

Cerca de 500 profesionales de la salud en apronte.

Un sistema de derivación para casos de alta complejidad que incluye apoyo aéreo y hospitales especializados.

Con estas acciones preventivas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social reafirma su compromiso con la planificación anticipada y la articulación interinstitucional, asegurando que uno de los eventos deportivos internacionales más importantes del país cuente con un respaldo médico seguro y de alta calidad.